Dvakrát ho zatienil Hašek, v NHL patril k najlepším. Čechmánka zničili rozflákané milióny

Klubové logo je na sociálnych sieťach čiernobiele a v krátkom videu sa za tónov piesne Who Wants to Live Forever od skupiny Queen prelínajú fotky muža, ktorý stál na čele zlatej generácie vsetínskeho hokeja.

Stále to mal v sebe. Chytal veľmi dobre a jeho krajan Petr Nedvěd povedal, že by legendárnemu "Čemanovi" mali vytesať sochu. Ten to bral s úsmevom a cenil si, že mohol opäť nastúpiť pred plným hľadiskom.

"Nikto nás do ničoho netlačil, chceli sme vyhrávať sami pre seba. Neskôr nás chcel každý poraziť, no pre nás to bola motivácia. Ak by som nehral dobre vo Vsetíne, nedostal by som sa do reprezentácie a následne do NHL.

Vsetín mi dal šancu dostať sa do najlepšieho hokeja, medzi najlepších hráčov. Nevedel som, že to takto dopadne. My sme vtedy nehrali pre peniaze, ale pre to, že sme chceli vyhrávať,“ povedal Čechmánek.

Akože si ho nikto nezobral skôr?

V roku 1998 bol pri českom triumfe na olympijskom turnaji v Nagane, no popri kultovom Dominikovi Hašekovi nedostal šancu ani v jednom zápase.

O dva roky neskôr už bol lídrom tímu, ktorý v petrohradskom finále zmaril slovenský sen o prvom titule majstrov sveta.