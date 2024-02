Arizona doma hladko podľahla Caroline, Ružička sa nezmestil do zostavy

NHL - základná časť

NEW YORK. Hokejisti Caroliny zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Arizony 5:1.

Za Hurricanes zaznamenali po dve asistencie Jack Drury a Martin Nečas. V drese Coyotes chýbal slovenský útočník Adam Ružička, ktorý bol v pozícii zdravého náhradníka.

Hostia vstúpili do stretnutia lepšie a Jordan Martinook už po šestnástich sekundách poslal svoj tím do vedenia. V 5. minúte viedla Carolina už 2:0 vďaka Jalenovi Chatfieldovi. Ešte v prvej tretine znížil Dylan Guenther, no to bolo zo strany Arizony všetko.