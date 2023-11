Hnevalo ma, keď hráči po prehre čakali pred šatňou na fotku s Ronaldom, spomína Ševela

Kedysi spravil z Trenčína futbalové mesto. V sezóne 2014/15 ho ako hlavný tréner doviedol k historicky premiérovému titulu v slovenskej najvyššej súťaži. Tí, ktorí si mysleli, že je to len jednosezónna senzácia, sa mýlili. O rok neskôr titul šampióna ligy obhájili. V lete 2017 sa sťahoval do hlavného mesta, aby zasadol na lavičku najúspešnejšieho slovenského klubu – ŠK Slovan Bratislava. Ten doviedol k titulu v sezóne 2018/19. Kroky MARTINA ŠEVELU po poslednom triumfe v slovenskej lige smerovali do Poľska, kde absolvoval dva roky s tímom Zaglebie Lubin. V súčasnosti vedie tretí rok v rade tretí saudskoarabský klub. „Som rád, že sa mi ako slovenskému trénerovi, podarilo dostať do arabského sveta,” povedal v rozhovore.

Vrátili ste sa do ligy, ktorá zažíva ohromný boom. Saudská Arábia bude hostiť v roku 2034 svetový šampionát, liga naberá na kvalite. Čo vo vás vzbudzuje neustály záujem trénovať v tejto krajine? Áno, môžem potvrdiť, že je tu ohromný futbalový boom. Začalo sa to všetko januárovým transferom Ronalda do Al-Nassr, ktorý bol prvou hviezdou a v neposlednom rade to bol aj marketingový ťah pre Saudskú Arábiu.

V lete sa to len potvrdilo, prišli zvučné mená európskeho rangu do tímov najmä z Rijádu a Džiddy. V tomto smere je veľký záujem najmä o zápasy týchto tímov. Mňa sem láka práve toto. Po druhej sezóne a odchode domov som čakal na ponuku z arabského sveta, najlepšie zo Saudskej Arábie. Nakoniec to čakanie vyšlo tak, že sa mi podarilo podpísať kontrakt s nováčikom Al-Akhdoud. Čaká ma teraz konfrontácia s top trénermi, ktorí tu pracujú. Spomeniem napríklad Slavena Biliča, bývalého reprezentačného trénera Chorvátska. Je tu Steven Gerrard, ktorý trénuje Al-Ettifaq, Luis Castro je tréner Al-Nassr. Som rád, že sa mi ako slovenskému trénerovi podarilo dostať do arabského sveta a moji zverenci nastúpia proti špičkovým hráčom.

V rozhovore sa dozviete: Prečo by nechcel pracovať s hviezdnym hráčom?

Čo ho nahnevalo pri konfrontácii s Ronaldom?

Ako pripravil hráčov na zápas s Al-Nassr?

V čom je najväčší rozdiel medzi európskym a saudskoarabským futbalom?

Čo vraví na výkony Trenčína?

Ako si spomína na Čavriča, keď trénoval Slovan?

V čom súhlasí s trénerom Vladimírom Weissom?

Kde má súčasná reprezentácia výhodu oproti minulej generácii?

V najvyššej saudskoarabskej súťaži nájdeme mužstvá, v ktorých hrajú špičkoví hráči z Európy, ale aj tímy, ktoré takéto mená v zostavách nemajú. Čím to je? Čo sa týka prestupov známych hráčov do Saudskej Arábie, je za tým verejný investičný fond. Je to skupina investorov, o ktorých sa opierajú najlepšie tímy. Napríklad v Al-Hilal hrá Neymar, ktorý sa však zranil v reprezentačnom zápase. V Al-Nassr pôsobí Ronaldo, Mané, Brozovič, Laporte či Otávio…čo meno, to kvalita. To sú dva tímy z Rijádu. Ďalšie dva tímy sú z Džiddy. Al-Ittihad, posledný šampión minulej sezóny, ktorý má N’Gola Kantého či Karima Benzemu. A druhý je Al-Ahli, na čele s Firminom.

Cristiano Ronaldo počas predstavenia klubu Al-Nassr. (Autor: TASR/AP)

Konkurovať týmto štyrom tímom bude Al-Ettifaq, tím z Damamu, ktorý angažoval Stevena Gerrarda ako trénera. Hrajú tam bývalí hráči Liveproolu, kapitán Jordan Henderson a Gini Wijnaldum, takže opäť, čo meno, to kvalita. Ja sa na túto výzvu naozaj teším a budeme sa snažiť proti týmto tímom podať maximálny výkon a získať body, aj keď to nebude jednoduché. To si musíme otvorene povedať, keďže ich kvalita je niekde úplne inde ako naša, ale pobijeme sa o čo najlepší výsledok.

Nemrzí vás, že vám majiteľ nemôže kúpiť “nejakého Ronalda”? Už keď som prišiel do klubu, tak mi prezident povedal, že nie je priestor na transfery. Takže s týmto kádrom budem musieť vydržať a hrať minimálne do januára. Budem sa snažiť získať čo najviac bodov, aby sme do druhej časti sezóny mali dobrú východiskovú pozíciu. Niekedy však býva angažovanie hviezdy kontraproduktívne. Po januárovom prestupe Ronalda do Al-Nassr prišli nezhody s trénerom Rudim Garciom, ktorého odvolali. Druhý príklad je posledný majster Al-Ittihad, klub, kam prišiel Karim Benzema. Tiež mal nezhody s Espiritom Santosom, ktorý z nich spravil šampióna Saudskej Arábie.

V oboch prípadoch to bolo možno na škodu veci. Do tímu príde futbalová hviezda, za ktorú zaplatia obrovské peniaze a možno sa už dostáva, obrazne povedané, nad právomoc trénera, pretože má blízko k šejkom, ktorí všetko riadia. V tomto prípade, keď prišlo k nezhodám medzi hviezdnymi hráčmi a trénermi, tak v klube skončili tréneri. Na váš nový klub, Al-Akhdoud Club, sa chodí v tejto sezóne pozerať v priemere 3100 ľudí. Je to veľa či málo? Tým, že sme nováčik v súťaži a štart nebol ideálny, odzrkadľuje sa to aj v návštevnosti.

Máte pocit, že ľudia v Saudskej Arábii berú futbal ako skutočnú záľubu alebo ich len prilákali známe mená? Ľudia tu sú zvedaví najmä na hviezdy, ktoré prišli v letnom prestupovom období. Takže na ich zápasy sa samozrejme chodí pozrieť viac fanúšikov. Ak prídu tímy z druhej polovice tabuľky, návštevnosť ide dole, ale je to prirodzené. Každý chce naživo vidieť Ronalda, Benzemu či Maného, ale ja dúfam, že teraz budú naše výsledky lepšie a fanúšikov bude viac. Ako ste sa aklimatizovali na prísnejší spôsob života v Saudskej Arábii? Už som si na to zvykol. Je to moja tretia sezóna, takže v tomto smere ma tu už nič neprekvapí. Presne viem, ako to tu chodí, ako to tu funguje, ako komunikovať s ľuďmi. VIDEO: Ševela oslávil 48. narodeniny. Takto ho prekvapili jeho zverenci