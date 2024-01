Hral za Slovensko, vo Vietname má status hviezdy. Čaká na pas, čo mu sľúbili policajti

Vždy som si písal veci na papier, som v tomto smere taká stará škola. Od šestnástich rokov som si začal písať svoje sny a ciele na papier. Verím, že keď si to človek napíše sám svojou rukou, tak si to manifestuje do reálneho života. Robím to dodnes. Vždy som mal nejaký diár, ale vždy mi tam niečo chýbalo. Tak som si vytvoril svoj.

V každodennom živote mi pomáha ísť za svojimi cieľmi. Chcel som sa podeliť so svetom a vytvoril som niečo viac ako len zápisník. Je to sprievodca životom a môj partner na ceste za snami. Zahrnul som tam aj otázky na telo, naozaj do hĺbky. Ide aj o sebareflexiu. Chcel som, aby to malo vyšší presah. Mal som iba jedinú podmienku, že sa vzdávam svojho honorára. Celý výťažok pôjde na charitu. Vďaka tomu môžeme pomáhať a meniť detské príbehy.

Od januára minulého roka pôsobíte o Vietname. Nakoľko angažmán napĺňa vaše predstavy?

Na to sa nedá pripraviť, môžete mať akékoľvek predstavy. Keď tam človek príde, zbadá úplne iný svet. Nemám rád očakávania, v hlave mi však prebehlo niekoľko scenárov, čo ma tam čaká. Aj tak som šiel do úplného neznáma. Nepovedal by som, že som šiel do inej krajiny, ale na druhý koniec sveta. Som tam už takmer rok, zažil som najväčšiu školu môjho života. Možno aj najťažšie skúšky.