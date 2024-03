Southgate sa koncentruje na EURO, záujem Manchestru United aktuálne nerieši

BRATISLAVA. Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate povedal, že pred ME 2024 v Nemecku nebude hovoriť so žiadnym klubom o možnej spolupráci.

Zmluva pri národnom tíme mu končí v decembri 2024. „ Ak by som bol v kontakte s hocijakým klubom, viem si predstaviť reakciu futbalovej verejnosti.

Všetci by sa pýtali, prečo som to robil počas stále platnej zmluvy s reprezentáciou. Koučom Anglicka som už osem rokov a nikdy som to nerobil. Nebavilo by ma rokovať s niekým, keď som stále v práci.“

Noví majitelia Manchestru United na čele so Sirom Johnom Ratcliffom ešte stále neučinili rozhodnutie vo veci trénerskej otázky. Podľa britských médií je však pokračovanie súčasného stratéga Holanďana Erika Ten Haga ohrozené.

Je známe, že priateľský vzťah so Soutgateom udržiava aj bývalý generálny manažér cyklistického timu Ineos Dave Brailsford, ktorý sa stal nedávno šéfom operácii Manchestu United.

„Jednou vecou sú moje povinnosti pri anglickej reprezentácii, ktorú chcem čo najlepšie pripraviť na vrchol jedného cyklu. Druhou vecou je skutočnosť, že Manchester United manažéra stále má.

Vždy je veľmi neúctivé hovoriť o trénerskom poste, ktorý je obsadený,“ vysvetlil Southgate, ktorý je na lavičke Anglicka od roku 2016, čo z neho robí najdlhšie slúžiaceho trénera „Albionu“ v histórii.