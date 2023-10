Proti Slovensku opäť s Ronaldom. Portugalsko nominovalo takmer identickú zostavu

V nominácii nechýba ani útočník Cristiano Ronaldo, po zranení sa vrátil do tímu aj obranca Raphaël Guerreiro z Bayernu Mníchov.

Tréner Roberto Martinez ho nominoval na nadchádzajúce zápasy J-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Slovensku (13.10.) a na pôde Bosny a Hercegoviny (16.10.).

LISABON. Deväťnástročný stredopoliar Joao Neves z Benficy Lisabon dostal prvýkrát pozvánku do portugalskej futbalovej reprezentácie.

Brankári: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Patricio (AS Rím)

Podľa Martineza je to pre Nevesa ďalší krok v kariére: "V tejto sezóne pravidelne hráva za Benficu, predstavil sa aj v Lige majstrov a v stretnutí proti Portu bol mužom zápasu. Hral dobre za reprezentáciu do 21 rokov, je to zaslúžený krok nahor."