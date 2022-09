Hviezdny hráč kritizuje FIBA. V tomto musia dobehnúť NBA, vraví

BRATISLAVA. Bosna a Hercegovina podľahla v druhom zápase na EuroBaskete 2022 Nemecku 82:92. Do polčasovej prestávky išla s päťbodovým vedením, no po tretej desaťminútovke už prehrávala o dvanásť.

„Rešpektujeme každého, ale nikoho sa nebojíme,“ povedal Musa na tlačovej konferencii po zápase. „Vieme, že sú to skvelé tímy, ale v skupine je stále všetko otvorené. Takže budeme proti tejto výzve bojovať."

Dobre, poďme ďalej. Keď som sa potom otočil v súboji s Theisom, jasne ma tlačil za hranou pravidiel a nebol to faul, následne to bol vraj faul na Wagnera.

„Osobne si myslím, že FIBA bojuje s pravidlami. V tomto musia dohnať NBA. Mal som toľko možností získať faul. Napríklad, keď sa Wagner chystal zasmečovať, bol to jednoznačne čistý blok a rozhodca odpískal faul.

Po zápase aj tento moment zahrnul do svojej kritiky smerom k rozhodcom.

„Myslím si, že sa nič nepokazilo, ale jednoducho nemáme skúsenosti na to, aby sme hrali 40 minút skvelého basketbalu. Sme mladý tím a veci sa budú len zlepšovať,“ dodal.

Pripísal si síce 21 bodov a sedem doskokov, no v štatistike plus-mínus mu svietilo číslo -14. Z jeho pobytu na palubovke tím príliš neťažil.

Na konci dňa sme pochopili, že hráme u nich doma, je tu domáce publikum a rozhodcovia nás nenechajú oddychovať. Príliš nás to nezaujíma a ideme ďalej,” povedal Nurkič na tlačovej konferencii.

Nemci ukázali rovnako, ako proti Francúzsku tímovú hru. Až piati hráči boli na dvojcifernom počte bodov. Najviac ich mala dvojica z NBA Dennis Schröder a Franz Wagner (18).

Na Nemecko čaká v nedeľu zápas s Litvou. Minimálne dovtedy ostanú Nemci na prvej priečke v tabuľke skupiny B.

Na Bosnu teraz čaká veľmi náročná séria zápasov. V nedeľu odohrajú duel proti lídrom skupiny Slovinsku, v utorok na nich čaká Francúzsko a v stredu Litva.

„Myslím si, že sa musíme v ďalších zápasoch poučiť z našich chýb, pretože na nás čakajú tri naozaj ťažké zápasy so Slovinskom, Francúzskom a Litvou. Nemôžeme robiť chyby, ktoré sme urobili dnes,” prezradil Musa.

Litva má to najhoršie za sebou

V "skupine smrti" na seba narazili aj favoriti na zisk titulu ME Francúzsko a Litva. Litovskí basketbalisti išli do poslednej štvrtiny so šesťbodovým vedením.

Počas poslednej desaťminútovky bolo skóre vyrovnané 64:64, ale tesne pred koncom predviedli Francúzi kľúčovú sedembodovú šnúru.