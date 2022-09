Pred zápasom sa mu narodil syn. Následne podľahol Giannisovi

Severský tím sa mohol podľa očakávaní spoľahnúť na Lauriho Markkanena, ktorý iba nedávno prestúpil z Clevelandu do Utahu. Fín bol jedným z hráčov, ktorého meno sa objavilo vo výmene za Donovana Mitchella.

Až štrnásť bodov strelil z trestnej čiary, pričom na to potreboval pätnásť pokusov. Zaujal aj jeho index užitočnosti, ktorý bol na už známom čísle 33.

Dvadsaťjedenročný basketbalista strávil na palubovke až 37 minút zo 45. Práve on poslal v závere stretnutia trojkou Izrael do predĺženia.

Fíni strácali v zápase loptu až príliš. Na konte mali až osemnásť strát a pre nie najlepšie návraty do obrany Izrael zaznamenal 24 bodov po stratách lôpt súperov.

Basketbalisti Chorvátska sa v prvom zápase skoro postarali o menšie prekvapenie proti jednému z favoritov Grécku. Chorváti sa na EuroBaskete naposledy tešili z medaily v roku 1995, bol to bronz práve v Grécku.

„Fínsko sa na začiatku hry rozbehlo a narobilo veľa škody. Pred polčasom sme sa vrátili do hry a to nám dodalo sebadôveru.

VIDEO: Jaleen Smith so zakončením cez Giannisa

„Môžeme byť spokojní s tým, ako napredujeme a akým smerom ideme, ale nemôžeme byť úplne spokojní, keďže sme prehrali.

Druhý polčas bol pre nás návod, ako by sme mali hrať, no v prvom polčase to bolo neprijateľné,” citoval kapitána Bojana Bogdanoviča web Sportske.jutarnji.hr.

Iba pár chvíľ pred zápasom prišla 33-ročnému kapitánovi krásna správa. Stal sa totiž otcom. „Ďakujem za gratulácie za syna. Už pár dní som čakal na túto správu, dobre, že to bolo pred zápasom. Teraz by som o tom nehovoril.”