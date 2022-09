Satoranský aj napriek zraneniu nechýba v nominácii Česka na EuroBasket

„Jeho stav sa zlepšuje, aj keď doba rekonvalescencie bola veľmi krátka. Nakoniec sa to Tomáš po zvážení všetkých okolností a rizík rozhodol vyskúšať a všetci budeme dúfať, že mu členok vydrží," povedal tréner českého tímu Ronen Ginzburg pred médiami.

Kouč Česka ešte nevie, či si päťnásobný najlepší český basketbalista zahrá v úvodnom dueli na turnaji. Už v piatok 2. septembra nastúpia na zápas v pražskej O2 Arene proti Poľsku.

„Neviem ešte, či bude pripravený nastúpiť do všetkých zápasov. Viac uvidíme na dnešnom tréningu, ako sa bude cítiť a či zvládne nastúpiť už zajtra proti Poľsku. V každom prípade si vážim jeho úsilie, ktoré vynaložil do toho, aby sa zapojil späť do tímu.”