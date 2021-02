Žirková sa zapísala do histórie. V extralige viedla mužský tím

V prvej polovici sme sa im dokázali vyrovnať, aj v tej druhej. Zmena rytmu so zónou priniesla to, že akoby chlapci prestali vedieť driblovať, strieľať a mali problém vôbec zahrať rýchly protiútok. Toto nás stálo víťazstvo, rozhodli osobnosti v tíme," povedala pre TASR Žirková.

"Nejako som to neriešila. Mrzí nás prehra a ten záver, že bol taký, aký bol. Ešte dostanem jednu šancu. Myslím si, že sme im dovolili, aby sa priveľmi rozbehli. Bol to jednoznačne ofenzívny basketbal.

Legenda slovenského ženského basketbalu má na starosti družstvo počas aktuálneho týždňa, Lučenec sa pod jej taktovkou predstaví ešte v sobotu 6. februára na palubovke Prievidze.

Prípravu na duel zvolila podobnú ako kouč Jankovič.

"Príprava bola úplne rovnaká. Myslím si, že sa robili úplne rovnaké veci, ako sa robia každý týždeň a každý pondelok. Mali sme takú dohodu, že budeme robiť svoje veci a pracovať na nich, aby sme sa dokázali posúvať ďalej," uviedla Žirková.

Ženy sú takticky vyspelejšie

V minulosti pôsobila na lavičke Young Angels Košice, teraz premiérovo skúša pôsobenie v SBL.

Počas niekoľkých mesiacov si už stihla všimnúť rozdiely medzi pôsobením žien a mužov na palubovke:

"Jednoznačne taktická vyspelosť. Nájsť nejaký balans, keď niečo nejde a je potrebné sa chytiť niekde inde. To je asi najväčšia devíza žien, vedia sa lepšie takticky pripraviť na daného súpera.

V mužskom basketbale je to, čo sme mohli vidieť v zápase, je agresívny a hrá sa z jednej strany na druhú. Keby bola plná hala, tak ľuďom by sa to páčilo a možno by sa aj inak skončilo stretnutie."

Učí sa za pochodu

V lete to vyzeralo na jej predčasný koniec pod deravými košmi, 40-ročná Žirková si však svoj basketbalový príbeh píše aj naďalej.

Nikdy sa netajila vysokými ambíciami, ktoré sa jej darí napĺňať. V Lučenci si plní sen, o ktorom sa kedysi v jednom z rozhovorov podelila s verejnosťou.

Úspešný tandem Jankovič - Žirková, známy z pôsobenia v Košiciach, resp. reprezentácie Slovenska, funguje opäť.

Žirková nevylúčila, že sa niekedy v budúcnosti stane trvalou hlavnou trénerkou jedného z družstiev SBL:

"Uvidíme, čo prinesie život a budúca sezóna. Košice ma pripravili do určitého detského basketbalu, aby som si uvedomila, čo oni potrebujú. Mužský basketbal sa učím za pochodu, možno sa dá zvládnuť jedine s mojou osobnosťou."