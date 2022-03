Zrodila sa hviezda. Turnaj UFC v Londýne predčil všetky očakávania

Najlepšia svetová organizácia zmiešaných bojových umení UFC sa po prvýkrát od roku 2019 rozhodla usporiadať podujatie starom kontinente, a je potrebné povedať, že to stálo za to.

Očakávalo sa od neho veľa, no to, čo predviedol možno považovať za prekvapenie.

Mal to byť pre 28-ročného zápasníka prvý veľký test, no ani tak skúsený súper ako Volkov nenašiel recept na Aspinalla.

K svojim výplatám si extra bonusom 50-tisíc dolárov prilepšili zápasníci: Tom Aspinall, Arnold Allen, Paddy Pimblett, Molly McCann, Ilia Topuria, Makwan Amirkhani, Sergei Pavlovich, Paul Craig a Muhammad Mokaev.

Ocenení tak boli všetci zápasníci na turnaji, ktorí dokázali zvíťaziť pred uplynutím časového limitu.

„Všetci si to zaslúžili. Nemohlo to byť lepšie, lepší scenár pre dnešný turnaj by sa nedal napísať. Zápasy boli fantastické, bojovníci do toho dali úplne všetko,“ povedal prezident UFC, ktorý bol po turnaji vo výbornej nálade.