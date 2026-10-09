Postúpili na úkor Slovákov. Íri sa v novembrovej baráži stretnú s Fínmi

Futbalisti Írska sa v baráži o postup na majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov v roku 2027 stretnú s Fínskom.
Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Íri sa do baráže prebojovali na úkor slovenských reprezentantov.
O zostávajúce štyri miestenky na 16-členný záverečný turnaj zabojuje osem reprezentácií, ktoré obsadili druhé miesta v kvalifikačných skupinách. Baráž sa uskutoční na dva zápasy v novembri.
Írsko v kvalifikačnej skupine iba tesne predbehlo slovenských „sokolíkov“. Oba tímy nazbierali v D-skupine zhodne po 20 bodov, o druhom mieste Írov však rozhodla lepšia bilancia vzájomných stretnutí.
Slováci najprv remizovali na jeho pôde 2:2 a v septembri potom podľahli súperovi v Košiciach 0:2.
Dvojice baráže ME 2027 hráčov do 21 rokov
Dánsko - Holandsko
Island - Grécko
Fínsko - Írsko
Turecko - Česko
Zverencom trénera Jaroslava Kentoša tak nepomohlo ani záverečné víťazstvo 2:1 v Andorre. Íri si účasť v baráži definitívne zabezpečili triumfom 3:1 nad víťazom skupiny a úradujúcim európskym šampiónom Anglickom.
V baráži sa okrem dvojice Fínsko - Írsko stretnú Dánsko proti Holandsku, Island proti Grécku a Turecko proti Česku.
Žreb sa uskutočnil bez nasadenia tímov. Každá dvojica odohrá po jednom zápase doma a vonku, pričom súboje sú na programe v termíne 11. a 17. novembra. Víťazi štyroch dvojzápasov doplnia šestnástku účastníkov záverečného turnaja.
Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov sa uskutočnia od 16. júna do 3. júla 2027 v Albánsku a Srbsku.
Okrem oboch usporiadateľských krajín si účasť na šampionáte už zabezpečili víťazi kvalifikačných skupín Belgicko, Chorvátsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko a Španielsko.
Priamo postúpilo aj Poľsko ako najlepší tím z druhých miest. Žreb základných skupín záverečného turnaja je naplánovaný na 26. novembra v Belehrade.