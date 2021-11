Zomrel bývalý brankár Spartaka Trnava. V posledných rokoch pôsobil ako tréner

Bol to úžasný človek, urobil pre ženský futbal v Trnave strašne veľa,“ pre trnavskyhlas.sk povedala Anna Belková, dlhoročná šéfka Skloplast Trnava, predchodcu súčasného družstva žien Spartaka Trnava.

„Vždy sa usmieval, mal som pocit, že by nevedel na dievčatá ani zvýšiť hlas. Bol to taký ležérny, pohodový typ, nič ho nerozhádzalo. Azda iba keď videl, že to baby vyložene flákali,“ spomína Kováčik, s ktorým na lavičke vyhrali druhú ligu žien.

„Za odmenu sme hrali zápas na Štadióne Antona Malatinského. Sadli sme si na nové kožené striedačky a žartovali sme, že tu budeme sedávať pravidelne. Keď postúpime do ženskej Ligy majstrov. Už sa nám to nesplní,“ povzdychol si.

Okrem futbalu sa Švajda venoval futsalu, svojho času chytal za ŠK Mima, kde neskôr zastával pozíciu vedúceho mužstva.