Odstúpi japonský favorit? Sapporo sa možno nebude uchádzať o olympiádu

Dôvodom na úvahy o zrušení kandidatúry je korupčný škandál, ktorý poznačil minuloročné OH v Tokiu.

Kandidatúra Sappora má dosť podporovateľov aj odporcov, predstavitelia mesta však opakovane odmietajú organizovať referendum medzi občanmi. Sapporo bolo pritom doteraz považované za favorita na organizáciu ZOH 2030 a americké Salt Lake City, ktoré sa zatiaľ uchádza aj o hry v roku 2030, by dostalo rovnaké podujatie v roku 2034.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) plánoval informovať o pridelení ZOH 2030 už v roku 2023, no v úvode decembra informoval o možnom odklade na rok 2024. Je možné, že MOV dejiská ZOH pre roky 2030 a 2034 oznámi naraz.



Ak by Sapporo vypadlo z hry o organizáciu ZOH 2030, jediným kandidátom by zostalo Salt Lake City.

Pôvodne sa o hry mal uchádzať aj kanadský Vancouver, no provincia Britská Kolumbia v októbri nadala prípadnej kandidatúre finančné záruky. Sapporo, Salt Lake City aj Vancouver už v minulosti hostili ZOH.