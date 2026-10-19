Vlhová sa vracia s novým trénerom, Shiffrinová skúša nové cesty. Čo prinesie lyžiarska zima?

Dve operácie kolena, takmer tri roky mimo Svetového pohára a olympijské hry ako prvá skúška.
Petra Vlhová sa v sobotu postaví na štart úvodného obrovského slalomu sezóny v rakúskom Söldene.
Najväčší sviatok zimy pre slovenských fanúšikov však príde až v januári. Svetový pohár sa vracia do Jasnej a slovenská lyžiarka sa predstaví na mieste, kde sa jej kariéra pred tromi rokmi zastavila.
Celá zima pritom smeruje k jednému hlavnému cieľu – februárovým majstrovstvám sveta vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Na programe sú od 1. do 14. februára.
„Vnímam to ako nový začiatok. Napokon som aj šťastná, že sa mi to stalo. Vzala som svoj život do vlastných rúk, už to nie je len o lyžovaní, ale aj o iných veciach, a užívam si cestu, na ktorú sme sa vydali.
Som úplne iný človek ako pred zranením, neriešim, čo bude, žijem pre súčasnosť,“ povedala rodáčka z Liptova pred začiatkom sezóny.
VIDEO: Tréning Petry Vlhovej
Krok po kroku
Vlhová sa zranila 20. januára 2024 v obrovskom slalome Svetového pohára v Jasnej. Po dvoch operáciách pravého kolena a dlhých mesiacoch rekonvalescencie sa na preteky vrátila až na februárovej olympiáde v Cortine d'Ampezzo. V slalome tam obsadila 20. miesto.
Do novej sezóny ide pod vedením nového trénera, Rakúšana Maria Rafetzedera, a s jasným plánom. Sústrediť sa chce predovšetkým na technické disciplíny.
„Toto je náš plán: chcem ísť všetky slalomy a obrovské slalomy. Pôjdeme však krok po kroku a uvidíme, ako sa mi bude dariť. Musím stále rešpektovať svoje telo. Momentálne sa lepšie cítim v obrovskom slalome, na slalome ešte musím popracovať,“ uviedla 31-ročná lyžiarka.
Veľké ciele zatiaľ nevyhlasuje. „Zlepšujem sa s každou jazdou, ale musíme byť trpezliví. Výkonnosť prichádza postupne a chce to čas.“
Koleno drží, no občas sa ozve. „Nebolí, za čo som veľmi vďačná, ale cítim v ňom istú nepohodu. Keď mám pred menštruáciou, je to mimoriadne náročné, lebo väz na to reaguje," vysvetlila športovkyňa.
Výnimočný víkend ju čaká v januári. Svetový pohár sa po troch rokoch vráti do Jasnej. V sobotu 23. januára je na programe obrovský slalom, v nedeľu 24. januára nasleduje slalom.
Pre Vlhovú to bude najemotívnejší víkend sezóny. Práve na Chopku sa pred takmer tromi rokmi začalo jej najťažšie obdobie kariéry, keď v prvom kole obrovského slalomu spadla a vážne si poranila nohu.
VIDEO: Petrou Vlhovou pred začiatkom sezóny 2026/2027
Shiffrinová skúma nové cesty
Ešte nedávno sa slalomová sezóna dala zhrnúť jednoducho – vyhrá Mikaela Shiffrinová, otázkou je len jej náskok. Američanka má na konte viac ako sto víťazstiev vo Svetovom pohári, čo je viac než ktokoľvek iný v histórii.
Shiffrinová, ktorá v Cortine získala olympijské zlato v slalome, ohlásila, že tento ročník berie ako objavovanie. Viac chce trénovať obrovský slalom a super-G, slalomy si bude naopak vyberať. Americká lyžiarka už v minulosti ukázala, že dokáže vyhrávať v každej disciplíne a momentálne hľadá nové motivácie.
Na svoj prvý slalom nastúpi až koncom novembra v americkom Killingtone. Na úvodných slalomoch v Levi a Gurgli tak bude najväčšia favoritka chýbať.
Pre ostatné slalomárky to otvára obrovský priestor. Najbližšie k Shiffrinovej mala vlani Švajčiarka Camille Rastová. V slalomovom poradí skončila druhá a ako jediná ju v sezóne dokázala poraziť, keď v januári vyhrala v Kranjskej Gore o 14 stotín.
Za ňou skončili skúsená Švajčiarka Wendy Holdenerová a Rakúšanka Katharina Truppeová. Výrazne vstúpila do sezóny aj Talianka v albánskych farbách Lara Colturiová, ktorá už v úvodných pretekoch stála na pódiu.
Pre Vlhovú to môže byť výhoda. Bez Shiffrinovej na štarte sa o pódiové priečky bude bojovať oveľa otvorenejšie.
Nová univerzálka
Ak by sme mali hľadať najväčší objav uplynulej zimy, bola by ním Emma Aicherová. Nemka so švédskymi koreňmi, ktorá má len 22 rokov, absolvovala v minulej sezóne 41 pretekov v štyroch disciplínach.
Na stupne víťazov sa postavila celkovo desaťkrát. Zatiaľ čo trikrát triumfovala v rýchlostných disciplínach (v zjazde a super-G), ďalších päť pódiových umiestnení pridala v slalome.
Vďaka tejto mimoriadnej všestrannosti bojovala až do posledných týždňov so Shiffrinovou o veľký krištáľový glóbus a v celkovom hodnotení skončila napokon druhá.
Svoju formu navyše potvrdila na olympiáde, odkiaľ si odniesla dve strieborné medaily – zo zjazdu a z tímovej kombinácie, v ktorej išla slalomovú časť.
Takú šírku záberu nemá dnes v ženskom lyžovaní nikto iný. Aicherová je rovnako doma na rýchlostnej trati ako aj medzi slalomovými bránkami a v sezóne bez olympiády môže byť hlavnou kandidátkou na veľký glóbus.
Kto chýba?
Sölden príde o dve veľké mená. Talianske hviezdy Federica Brignoneová a Sofia Goggiová vynechajú úvodné preteky.
Olympijská víťazka Brignoneová sa stále zotavuje po zlomenine ľavej nohy. Koncom augusta jej pre pretrvávajúce bolesti vybrali kovovú platničku a skrutky. Od februára poriadne nelyžovala a termín návratu si netrúfa odhadnúť. Takmer isto vynechá aj zámorské preteky – Killington, Tremblant a Beaver Creek.
Goggiová bojuje s následkami vírusových infekcií, ktorými sa nakazila na sústredení v Argentíne. Do nemocnice sa musela vracať opakovane. Návrat plánuje počas severoamerickej časti Svetového pohára.
Na štarte už nebude ani Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Tridsaťpäťročná lyžiarka v auguste ukončila kariéru. Rozhodla sa tak po vážnom zranení kolena, ktoré jej predčasne ukončilo olympijskú sezónu. Odchádza so 48 víťazstvami vo Svetovom pohári, dvoma veľkými krištáľovými glóbusmi a olympijským zlatom.
S rýchlostnými traťami sa rozlúčila aj Slovinka Ilka Štuhecová, dvojnásobná majsterka sveta v zjazde.
Súboj Odermatt vs. Braathen
Mužská časť Svetového pohára štartuje v Söldene v nedeľu 25. októbra, a to rovnako obrovským slalomom.
Marco Odermatt v uplynulej zime získal veľký krištáľový glóbus piatykrát za sebou a tretíkrát v sérii ovládol aj hodnotenie zjazdu. Najväčšou postavou olympijskej zimy však nebol on.
Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen, ktorý predtým pretekal za Nórsko, vyhral v Bormiu obrovský slalom a priniesol Južnej Amerike prvú medailu zo zimných olympijských hier.
Už v novembri v Levi vybojoval pre novú krajinu historicky prvé víťazstvo vo Svetovom pohári. Napokon získal aj malý glóbus za obrovský slalom, keď Švajčiar vo finále v Hafjelli nedokončil prvé kolo. Ich duel môže byť jednou z hlavných zápletiek aj v novom ročníku.
Slalomový glóbus si odniesol Nór Atle Lie McGrath, pre ktorého to bol prvý titul v tejto disciplíne, o ktorom sa rozhodlo až vo finále pred domácimi fanúšikmi. Nór pritom prežil aj veľké sklamanie – olympijský slalom po prvom kole viedol, no v druhom vypadol hneď v úvode trate.
Olympijským víťazom v slalome sa stal Švajčiar Loic Meillard, ktorý z Bormia odchádzal s kompletnou zbierkou medailí.
Traja bratia opäť v hre
Slovensko bude mať v elitnej spoločnosti opäť bratov Žampovcov. Najúspešnejšiu sezónu z trojice mal vlani Andreas. Najlepšie umiestnenie dosiahol v januári v Schladmingu (24. miesto) a štartoval aj na svojej štvrtej olympiáde.
Pre neho bude mať šampionát v Crans Montane osobný rozmer: pred pätnástimi rokmi tam debutoval na juniorských majstrovstvách sveta.
Najstarší Adam sa vracal po vážnom zranení kolena, no na koniec kariéry zatiaľ nemyslí. „Verím, že ma onedlho vyautujú, ale ešte im to nedám,“ povedal s úsmevom o mladších bratoch.
Najmladší Teo vlani absolvoval svoju najlepšiu sezónu. „Chcem jazdiť každé preteky naplno a s čistou hlavou. Už je ten správny čas, kedy to má spadnúť,“ povedal. Aj pre neho bude vrcholom zimy Crans Montana.
V lete sa bratia pripravovali doma v Tatrách a na ľadovci Stelvio, kde vstávali o štvrtej ráno, aby stihli trénovať, kým bol kopec tvrdý. Okrem toho tradične zamierili aj na Nový Zéland, kde absolvovali preteky Austrálsko-novozélandského pohára.
Po zmene pravidiel FIS si v nich mohli vyjazdiť štartové čísla medzi 31. a 45. miestom vo Svetovom pohári.
Prvú odpoveď na to, ako sa im príprava vydarila, prinesie rovnako ako v prípade Vlhovej ľadovec Rettenbach.