Vlhová sa s jednou medailou neuspokojí. Bez šance nie je ani v super G

PEKING, BRATISLAVA. Ak by si mohla vybrať jednu disciplínu, v ktorej by chcela získať olympijskú medailu – bol by to zrejme slalom.

Petra Vlhová je považovaná za slalomové dievča. V najtočivejšej disciplíne bola vo Svetovom pohári na stupni víťazov už 34-krát, z toho sedemnásťkrát zvíťazila.

V aktuálnej sezóne zo siedmich pretekov vyhrala v piatich a dva razy bola druhá. Ziskom zlatej medaily na olympiáde v Pekingu potvrdila, že je slalomovou kráľovnou.