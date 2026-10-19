Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2026/2027 (Svetový pohár + MS)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po vážnom zranení naplno vracia do súťažného kolotoča.
"Vnímam to ako nový začiatok. Napokon som aj šťastná, že sa mi to stalo. Chytila som život dokopy do vlastných rúk, už nie je len o lyžovaní, ale aj o iných veciach a užívam si cestu, na ktorú sme sa vydali. Som úplne iný človek, ako pred zranením, neriešim, čo bude, žijem pre súčasnosť," povedala 31-ročná lyžiarka.
Vlhová sa predstaví už v úvodných pretekoch sezóny, v obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene 24. októbra.
Celkovo sa fanúšikovia môžu tešiť na 40 pretekov Svetového pohára žien a ďalších 6 na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku Crans Montana, ktoré sa konajú od 1. do 13. februára.
Súčasťou programu je po troch rokoch opäť aj slovenské stredisko Jasná, kde sa pôjdu preteky obrovského slalomu a slalomu 23. a 24. januára.
V programe, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarska federácia, nechýbajú tradičné dejiská ako Levi, Flachau či Kranjska Gora.
Vyvrcholenie Svetového pohára je na programe koncom marca v americkom Sun Valley, kde sa pôjdu všetky disciplíny.
Pozrite si program a výsledky vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2026/2027.
Petra Vlhová - Program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2026/2027
Október 2026
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
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24. okt
Sobota
Sölden (Rak.)
Obr. slalom
November 2026
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
14. nov
Sobota
Levi (Fín.)
Slalom
21. nov
Nedeľa
Gurgl (Rak.)
Slalom
28. nov
Sobota
Killington (USA)
Obr. slalom
29. nov
Sobota
Killington (USA)
Slalom
December 2026
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
5. dec
Sobota
Mont Tremblant (Kan.)
Obr. slalom
6. dec
Nedeľa
Mont Tremblant (Kan.)
Obr. slalom
11. dec
Piatok
Beaver Creek (USA)
Zjazd
12. dec
Sobota
Beaver Creek (USA)
Zjazd
13. dec
Nedeľa
Beaver Creek (USA)
Super-G
18. dec
Piatok
St. Moritz (Švaj.)
Super-G
19.dec
Sobota
St. Moritz (Švaj.)
Super-G
20. dec
Nedeľa
St. Moritz (Švaj.)
Obr. slalom
22. dec
Utorok
Courchevel (Fra.)
Slalom
28. dec
Pondelok
Gosau (Rak.)
Obr. slalom
29. dec
Utorok
Gosau (Rak.)
Slalom
Január 2027
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
4. jan
Pondelok
Flachau (Rak.)
Obr. slalom
5. jan
Utorok
Flachau (Rak.)
Slalom
9. jan
Sobota
Val di Fassa (Tal.)
Zjazd
10. jan
Nedeľa
Val di Fassa (Tal.)
Super-G
15. jan
Piatok
Cortina d’Ampezzo (Tal.)
Zjazd
16. jan
Sobota
Cortina d’Ampezzo (Tal.)
Zjazd
17. jan
Nedeľa
Cortina d’Ampezzo (Tal.)
Super-G
19. jan
Utorok
Kronplatz (Tal.)
Obr. slalom
23. jan
Sobota
Jasná (SR)
Obr. slalom
24. jan
Nedeľa
Jasná (SR)
Slalom
29. jan
Piatok
Kranjska Gora (Slov.)
Obr. slalom
30. jan
Sobota
Kranjska Gora (Slov.)
Slalom
MS v zjazdovom lyžovaní 2027
Dátum
Deň
Mesto/krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
1. feb
Pondelok
Crans Montana (Švaj.)
Tímová súťaž
4. feb
Štvrtok
Crans Montana (Švaj.)
Super-G
6. feb
Sobota
Crans Montana (Švaj.)
Zjazd
9. feb
Utorok
Crans Montana (Švaj.)
Tímová kombinácia
11. feb
Štvrtok
Crans Montana (Švaj.)
Obr. slalom
13. feb
Sobota
Crans Montana (Švaj.)
Slalom
Február 2027
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
20. feb
Sobota
Lenzerheide (Švaj.)
Super-G
21. feb
Nedeľa
Lenzerheide (Švaj.)
Super-G
27. feb
Sobota
Garmisch-Partenkirchen (Nem.)
Zjazd
28. feb
Nedeľa
Garmisch-Partenkirchen (Nem.)
Zjazd
Marec 2027
Dátum
Deň
Mesto/Krajina
Disciplína
Výsledok
Detail
6. mar
Sobota
Soldeu (And.)
Obr. slalom
7. mar
Nedeľa
Soldeu (And.)
Slalom
12. mar
Piatok
Narvik (Nór.)
Zjazd
13. mar
Sobota
Narvik (Nór.)
Super-G
20. mar
Sobota
Sun Valley (USA)
Zjazd
21. mar
Nedeľa
Sun Valley (USA)
Super-G
23. mar
Utorok
Sun Valley (USA)
Obr. slalom
25. mar
Štvrtok
Sun Valley (USA)
Slalom