Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2026/2027 (Svetový pohár + MS)

Kalendár, program a výsledky - sezóna 2026/2027.
Kalendár, program a výsledky - sezóna 2026/2027. (Autor: TASR)
Sportnet|19. okt 2026 o 06:00
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Súboje o glóbusy vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní. Pozrite si program a výsledky Petry Vlhovej.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po vážnom zranení naplno vracia do súťažného kolotoča.

"Vnímam to ako nový začiatok. Napokon som aj šťastná, že sa mi to stalo. Chytila som život dokopy do vlastných rúk, už nie je len o lyžovaní, ale aj o iných veciach a užívam si cestu, na ktorú sme sa vydali. Som úplne iný človek, ako pred zranením, neriešim, čo bude, žijem pre súčasnosť," povedala 31-ročná lyžiarka. 

Vlhová sa predstaví už v úvodných pretekoch sezóny, v obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene 24. októbra.

Celkovo sa fanúšikovia môžu tešiť na 40 pretekov Svetového pohára žien a ďalších 6 na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku Crans Montana, ktoré sa konajú od 1. do 13. februára.

Súčasťou programu je po troch rokoch opäť aj slovenské stredisko Jasná, kde sa pôjdu preteky obrovského slalomu a slalomu 23. a 24. januára.

V programe, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarska federácia, nechýbajú tradičné dejiská ako Levi, Flachau či Kranjska Gora.

Vyvrcholenie Svetového pohára je na programe koncom marca v americkom Sun Valley, kde sa pôjdu všetky disciplíny.

Pozrite si program a výsledky vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2026/2027.

Petra Vlhová - Program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2026/2027

Október 2026

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

24. okt

Sobota

Sölden (Rak.)

Obr. slalom



November 2026

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

14. nov

Sobota

Levi (Fín.)

Slalom



21. nov

Nedeľa

Gurgl (Rak.)

Slalom



28. nov

Sobota

Killington (USA)

Obr. slalom



29. nov

Sobota

Killington (USA)

Slalom



December 2026

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

5. dec

Sobota

Mont Tremblant (Kan.)

Obr. slalom

6. dec

Nedeľa

Mont Tremblant (Kan.)

Obr. slalom

11. dec

Piatok

Beaver Creek (USA)

Zjazd

12. dec

Sobota

Beaver Creek (USA)

Zjazd

13. dec

Nedeľa

Beaver Creek (USA)

Super-G

18. dec

Piatok

St. Moritz (Švaj.)

Super-G

19.dec

Sobota

St. Moritz (Švaj.)

Super-G

20. dec

Nedeľa

St. Moritz (Švaj.)

Obr. slalom

22. dec

Utorok

Courchevel (Fra.)

Slalom

28. dec

Pondelok

Gosau (Rak.)

Obr. slalom

29. dec

Utorok

Gosau (Rak.)

Slalom

Január 2027

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

4. jan

Pondelok

Flachau (Rak.)

Obr. slalom


5. jan

Utorok

Flachau (Rak.)

Slalom

9. jan

Sobota

Val di Fassa (Tal.)

Zjazd

10. jan

Nedeľa

Val di Fassa (Tal.)

Super-G

15. jan

Piatok

Cortina d’Ampezzo (Tal.)

Zjazd

16. jan

Sobota

Cortina d’Ampezzo (Tal.)

Zjazd

17. jan

Nedeľa

Cortina d’Ampezzo (Tal.)

Super-G

19. jan

Utorok

Kronplatz (Tal.)

Obr. slalom

23. jan

Sobota

Jasná (SR)

Obr. slalom

24. jan

Nedeľa

Jasná (SR)

Slalom


29. jan

Piatok

Kranjska Gora (Slov.)

Obr. slalom

30. jan

Sobota

Kranjska Gora (Slov.)

Slalom

MS v zjazdovom lyžovaní 2027

Dátum

Deň

Mesto/krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

1. feb

Pondelok

Crans Montana (Švaj.)

Tímová súťaž



4. feb

Štvrtok

Crans Montana (Švaj.)

Super-G



6. feb

Sobota

Crans Montana (Švaj.)

Zjazd



9. feb

Utorok

Crans Montana (Švaj.)

Tímová kombinácia



11. feb

Štvrtok

Crans Montana (Švaj.)

Obr. slalom



13. feb

Sobota

Crans Montana (Švaj.)

Slalom

Február 2027

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

20. feb

Sobota

Lenzerheide (Švaj.)

Super-G



21. feb

Nedeľa

Lenzerheide (Švaj.)

Super-G

27. feb

Sobota

Garmisch-Partenkirchen (Nem.)

Zjazd



28. feb

Nedeľa

Garmisch-Partenkirchen (Nem.)

Zjazd

Marec 2027

Dátum

Deň

Mesto/Krajina

Disciplína

Výsledok

Detail

6. mar

Sobota

Soldeu (And.)

Obr. slalom

7. mar

Nedeľa

Soldeu (And.)

Slalom

12. mar

Piatok

Narvik (Nór.)

Zjazd

13. mar

Sobota

Narvik (Nór.)

Super-G

20. mar

Sobota

Sun Valley (USA)

Zjazd

21. mar

Nedeľa

Sun Valley (USA)

Super-G

23. mar

Utorok

Sun Valley (USA)

Obr. slalom

25. mar

Štvrtok

Sun Valley (USA)

Slalom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

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