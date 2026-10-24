Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2026/2027 (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní)

Nový ročník Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 odštartoval v rakúskom Söldene už aj za účasti Petry Vlhovej.
Slovenská lyžiarka sa vrátila na súťažné svahy po viac ako tisícdňovej prestávke zavinenej zranením.
Nový ročník odštartoval obrovským slalomom, ktorý vyhrala Paula Moltzanová, Vlhová skončila na 23. priečke.
Obhajkyňou veľkého glóbusu je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá ovládla aj disciplínu slalomu.
Malý glóbus v uplynulej sezóne obrovského slalomu získala Julia Scheibová z Rakúska, v disciplíne Super-G je obhajkyňou Talianka Sofia Goggiová a v zjazde triumfovala ďalšia Talianka Laura Pirovanová.
Pozrite si priebežné poradia vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2026/2027.
Petra Vlhová a celkové poradie (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027)
Po 1 zo 40 pretekov:
#
Meno
Krajina
Body
1.
Paula Moltzanová
100
2.
Lara Colturiová
80
3.
Emma Aicherová
60
4.
Sara Hectorová
50
5.
Asja Zenereová
45
6.
Camille Rastová
40
7.
Mikaela Shiffrinová
36
8.
Alice Robinsonová
32
9.
Franziska Gritschová
29
9.
Maryna Gasienicová-Danielová
29
23.
Petra Vlhová
8
Petra Vlhová a poradie v disciplíne obrovský slalom (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027)
Po 1 z 12 pretekov:
#
Meno
Krajina
Body
1.
Paula Moltzanová
100
2.
Lara Colturiová
80
3.
Emma Aicherová
60
4.
Sara Hectorová
50
5.
Asja Zenereová
45
6.
Camille Rastová
40
7.
Mikaela Shiffrinová
36
8.
Alice Robinsonová
32
9.
Franziska Gritschová
29
9.
Maryna Gasienicová-Danielová
29
23.
Petra Vlhová
8