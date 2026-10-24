Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2026/2027 (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní)

Petra Vlhová a Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027. Kto vedie slalom, obrovský slalom, super-G a zjazd?
Petra Vlhová a Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027. Kto vedie slalom, obrovský slalom, super-G a zjazd? (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. okt 2026 o 15:10
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Pozrite si priebežné poradia vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2026/2027.

Nový ročník Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 odštartoval v rakúskom Söldene už aj za účasti Petry Vlhovej.

Slovenská lyžiarka sa vrátila na súťažné svahy po viac ako tisícdňovej prestávke zavinenej zranením.

Nový ročník odštartoval obrovským slalomom, ktorý vyhrala Paula Moltzanová, Vlhová skončila na 23. priečke.

Obhajkyňou veľkého glóbusu je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá ovládla aj disciplínu slalomu.

Malý glóbus v uplynulej sezóne obrovského slalomu získala Julia Scheibová z Rakúska, v disciplíne Super-G je obhajkyňou Talianka Sofia Goggiová a v zjazde triumfovala ďalšia Talianka Laura Pirovanová.

Pozrite si priebežné poradia vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2026/2027.

Petra Vlhová a celkové poradie (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027)

Po 1 zo 40 pretekov:

#

Meno

Krajina

Body

1.

Paula Moltzanová

USA

100

2.

Lara Colturiová

ALB

80

3.

Emma Aicherová

DEU

60

4.

Sara Hectorová

SWE

50

5.

Asja Zenereová

ITA

45

6.

Camille Rastová

CHE

40

7.

Mikaela Shiffrinová

USA

36

8.

Alice Robinsonová

NZL

32

9.

Franziska Gritschová

AUT

29

9.

Maryna Gasienicová-Danielová

POL

29

23.

Petra Vlhová

SVK

8

Petra Vlhová a poradie v disciplíne obrovský slalom (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027)

Po 1 z 12 pretekov:

#

Meno

Krajina

Body

1.

Paula Moltzanová

USA

100

2.

Lara Colturiová

ALB

80

3.

Emma Aicherová

DEU

60

4.

Sara Hectorová

SWE

50

5.

Asja Zenereová

ITA

45

6.

Camille Rastová

CHE

40

7.

Mikaela Shiffrinová

USA

36

8.

Alice Robinsonová

NZL

32

9.

Franziska Gritschová

AUT

29

9.

Maryna Gasienicová-Danielová

POL

29

23.

Petra Vlhová

SVK

8

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene.
Petra Vlhová reaguje v cieli počas 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Söldene.
Iní by to vzdali. Vlhová je špeciálny typ človeka, lyžovanie potrebuje takých ľudí, hovorí Hospová
Nikola Černákovádnes 15:43
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