Shiffrinová chce zbierať ďalšie víťazstvá: Nedokážem si tipnúť, koľko ich ešte bude

"Nedokážem si tipnúť, koľko ich ešte bude. Niekedy mám taký pocit, že každé víťazstvo je zároveň moje posledné. Dúfam však, že to tak nebude, lebo chcem dosiahnuť ďalšie," povedala Shiffrinová po nedeľňajších záverečných pretekoch sezóny 2022/2023.

Medzi mužmi patrí historické prvenstvo Švédovi Ingemarovi Stenmarkovi so 46 víťaznými "obrákmi".

Môže tiež zaútočiť na Stenmarkov rekord oboch pohlaví so 155 pódiami, rovnako 138-krát stál na pódiu druhý najúspešnejší zjazdový lyžiar histórie Rakúšan Marcel Hirscher.

Vytvorila si tiež nový osobný rekord so ziskom 2206 bodov z 31 pretekov, o dva viac ako nazbierala v ročníku 2018/2019 v 26 podujatiach.

Rekord patrí Slovinke Tine Mazeovej s 2414 bodmi v sezóne 2012/2013.

Zo všetkých dosiahnutých rekordov si Shiffrinová najviac cení ten, ktorý dosiahla na ZOH 2014 v ruskom Soči. Vo veku 18 rokov sa stala najmladšou olympijskou víťazkou v slalome.

"Toto bol jediný rekord, ktorý som naozaj chcela prekonať a sústredila som sa naň. Stalo sa to už dávnejšie, ale motivuje ma to dodnes. Stále si pamätám, aká som bola vtedy na štarte nervózna, lebo som chcela uspieť. Odvtedy mi nešlo ani tak o rekordy, ale skôr o to, aby som mala zo seba dobrý pocit," skonštatovala Američanka.