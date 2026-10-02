Veľký návrat Hirschera sa blíži. FIS mu dala zelenú na novú sezónu, rovnako aj Vonnovej

Marcel Hirscher dostal od Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) voľnú kartu na nadchádzajúcu sezónu alpského Svetového pohára.
Tridsaťsedemročný Hirscher, ktorý reprezentuje od roku 2024 Holandsko, bude do pretekov pravidelne nastupovať so štartovým číslom 31.
Rodák z Rakúska sa vrátil do SP pred dvoma rokmi pod vlajkou rodnej krajiny svojej mamy.
Osemnásobný držiteľ veľkého glóbusu sa však zranil po troch pretekoch. Po roztrhnutí väzov v kolene vynechal uplynulé dve sezóny vrátane zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Voľnú kartu dostala od FIS aj Američanka Lindsey Vonnová. Tá sa však po vážnom zranení na ZOH zatiaľ neplánuje vrátiť do kolotoča SP.
Nová sezóna odštartuje 24. a 25. októbra obrovským slalomom v rakúskom Söldene. Informovala o tom agentúra DPA.