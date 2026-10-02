Veľký návrat Hirschera sa blíži. FIS mu dala zelenú na novú sezónu, rovnako aj Vonnovej

Marcel Hirscher.
Marcel Hirscher. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2026 o 15:28
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Reprezentuje od roku 2024 Holandsko.

Marcel Hirscher dostal od Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) voľnú kartu na nadchádzajúcu sezónu alpského Svetového pohára.

Tridsaťsedemročný Hirscher, ktorý reprezentuje od roku 2024 Holandsko, bude do pretekov pravidelne nastupovať so štartovým číslom 31.

Rodák z Rakúska sa vrátil do SP pred dvoma rokmi pod vlajkou rodnej krajiny svojej mamy.

Osemnásobný držiteľ veľkého glóbusu sa však zranil po troch pretekoch. Po roztrhnutí väzov v kolene vynechal uplynulé dve sezóny vrátane zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Voľnú kartu dostala od FIS aj Američanka Lindsey Vonnová. Tá sa však po vážnom zranení na ZOH zatiaľ neplánuje vrátiť do kolotoča SP.

Nová sezóna odštartuje 24. a 25. októbra obrovským slalomom v rakúskom Söldene. Informovala o tom agentúra DPA.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Marcel Hirscher.
Marcel Hirscher.
Veľký návrat Hirschera sa blíži. FIS mu dala zelenú na novú sezónu, rovnako aj Vonnovej
dnes 15:28
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