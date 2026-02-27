Fín mal počas tréningu ťažký pád. Museli ho previezť do nemocnice

Elian Lehto
Elian Lehto (Autor: TASR/AP)
TASR|27. feb 2026 o 21:05
Fínsky lyžiar Elian Lehto mal počas záverečného tréningu na zjazd Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene ťažký pád.

Dvadsaťpäťročný zjazdár utrpel zranenia hrudníka a dolnej končatiny a museli ho previezť do nemocnice. Momentálne leží na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Lehto stratil kontrolu nad svojimi lyžami v pasáži Hölle a následne narazil do ochrannej siete. Jeho zranenia nie sú život ohrozujúce, je pri vedomí a reaguje. Jeho zdravotný stav je monitorovaný, oznámila Fínska lyžiarska asociácia.

Nástrahy zjazdovky Kandahar nezvládol počas tréningu ani víťaz z Kitzbühelu a strieborný medailista zo zjazdu na ZOH 2026 Giovanni Franzoni.

Talianovi sa uvoľnila lyža, vyviazol však bez zranení. Pád mal aj Francúz Nils Alphand, ktorý si podľa APA poranil rameno a bude mimo súťažného diania najmenej tri týždne.

dnes 21:05
