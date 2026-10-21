Program Shiffrinovej zo mňa nerobí favoritku, tvrdí elitná lyžiarka

Mikaela Shiffrinová (vpravo) s Emmou Aicherovou.
Mikaela Shiffrinová (vpravo) s Emmou Aicherovou. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2026 o 14:25
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Do pretekov Svetového pohára sa vracia aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová.

Nemecká lyžiarka Emma Aicherová nedokáže skrývať fakt, že jej cieľom je celkový titul vo Svetovom pohári, no zároveň nechce pred sobotným úvodným podujatím vytvárať príliš veľké očakávania.

Dvadsaťdvaročná pretekárka bola v minulej sezóne k tomuto úspechu veľmi blízko, keď až do konca súperila s Američankou Mikaelou Shiffrinovou a prehrala o 87 bodov.

Shiffrinová už skôr prezradila, že sa plánuje viac sústrediť na super-G a obrovský slalom a nebude štartovať vo všetkých pretekoch slalomu, svojej obľúbenej disciplíny.

V minulej sezóne vyhrala deväť z desiatich pretekov a získala v ňom 980 zo svojich 1410 bodov.

To by mohlo otvoriť dvere Aicherovej, ktorá rovnako ako v minulej sezóne plánuje súťažiť vo všetkých pretekoch naprieč disciplínami, čo z nej opäť robí jednu z uchádzačiek o titul.

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„Pri štyroch disciplínach je myslím celkom jasné, že je to cieľ. Ale musíte to nejako vypustiť z hlavy,“ povedala Aicherová podľa agentúry DPA.

„Chcem sa sústrediť na svoje vlastné veci. Na zvyšok nemám vplyv,“ doplnila.

Zredukovaný program Shiffrinovej, ktorá označila nadchádzajúcu sezónu za „sezónu objavovania“, z nej podľa vlastných slov automaticky nerobí favoritku.

„V každej disciplíne tu je veľa ďalších rýchlych dievčat. Musím zo seba dať všetko, aby som bola v boji o víťazstvo,“ pripomenula dvojnásobná strieborná medailistka z tohtoročných ZOH Aicherová.

SP štartuje víkendovými obrovskými slalomami žien (sobota) a mužov (nedeľa) v rakúskom Söldene.

Predstaví sa tam aj Petra Vlhová, ktorá má v pláne absolvovať kompletný program v rámci slalomu a obrovského slalomu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová (vpravo) s Emmou Aicherovou.
Mikaela Shiffrinová (vpravo) s Emmou Aicherovou.
Program Shiffrinovej zo mňa nerobí favoritku, tvrdí elitná lyžiarka
dnes 14:25
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