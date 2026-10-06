Na Svetových zimných univerzitných hrách môže štartovať až 60 Slovákov

Výkonný výbor Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ) schválil kvóty pre účasť slovenských športovcov a členov realizačných tímov na Svetových zimných univerzitných hrách 2027 v čínskom Čchang-čchune.
Slovenská výprava môže mať podľa schválených kvót celkovo 92 členov, z toho 60 športovcov a 32 členov realizačných a podporných tímov.
Najpočetnejšie zastúpenie bude mať ľadový hokej. V mužskom aj ženskom turnaji je vyčlenená kvóta po 23 športovcov a šesť členov realizačného tímu. Slovensko tak môže v oboch hokejových turnajoch reprezentovať spolu 46 hráčov.
Práve slovenský univerzitný hokej sa na predchádzajúcich Svetových zimných univerzitných hrách v Turíne 2025 postaral o najväčší úspech výpravy spod Tatier.
Mužský výber postúpil až do finále, v ktorom podľahol Kanade 1:3, a z Talianska si odniesol strieborné medaily. Výrazne sa presadili aj slovenské hokejistky, ktoré sa prebojovali do zápasu o bronz a po tesnej prehre s Japonskom 1:2 obsadili 4. miesto.
Turín 2025 bol zároveň prelomový z pohľadu celého univerzitného športu. Vôbec po prvý raz v histórii Svetových univerzitných hier sa do programu zaradili aj parašportovci.
Súťažili v paraalpskom lyžovaní a parabehu na lyžiach, pričom ich disciplíny boli súčasťou spoločného programu hier s ostatnými športovcami. Na túto novinku nadviaže aj Čchang-čchun 2027 a tentoraz by mala byť jeho súčasťou aj slovenská parašportová reprezentácia.
V schválenej kvóte slovenskej výpravy je vyčlenené jedno miesto pre športovca v paraalpskom lyžovaní a jedno v parabehu na lyžiach. Pre Slovensko by tak išlo o historicky prvé zastúpenie parašportovcov na Svetových zimných univerzitných hrách.
V individuálnych športoch schválili kvóty pre alpské lyžovanie, krasokorčuľovanie, šortrek, snoubording, paraalpské lyžovanie, parabeh na lyžiach a skialpinizmus. V alpskom lyžovaní môže Slovensko reprezentovať štvorica športovcov, ktorých doplnia traja členovia realizačného tímu.
Pre krasokorčuľovanie bola stanovená kvóta štyroch športovcov a štyroch členov realizačného tímu. Po jednom športovcovi môže Slovensko vyslať v šortreku, snoubordingu, paraalpskom lyžovaní a parabehu na lyžiach. V skialpinizme sú vyčlenené dve miesta pre športovcov.
O konkrétnom rozdelení schválených kvót medzi mužov a ženy rozhodnú príslušné športové zväzy. Tie majú svoje rozhodnutie oznámiť SAUŠ najneskôr do 9. októbra 2026.
Slovenskú výpravu povedie v Číne Peter Hamaj, ktorý vo funkcii vedúceho výpravy pôsobil aj na Svetových zimných univerzitných hrách v Turíne 2025. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského univerzitného športu.