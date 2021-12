Spartak sa vrátil na víťaznú vlnu. V Žiline rozhodol v úplnom závere

Ivan Belák, tréner Žiliny: "Nezaslúžili sme si dnes prehrať, hlavne nie takýmto gólom. Štandardka, ktorá mu predchádzala, nemusela byť. Súper ju bohužiaľ potrestal. Trnava má dobre zorganizovanú defenzívu, ťažko sa cez ňu dostáva. Párkrát sa nám to podarilo, no nemali sme šťastie."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Nevyhrali sme v Žiline desať rokov, no na tréningu a aj dnes cez polčas sme si s chalanmi povedali, že to zlomíme. Napokon sa nám to podarilo gólom tesne pred koncom. Naposledy sme tu mali smolu, teraz nám prialo šťastie, že sa nám lopta odrazila od brvna práve na to správne miesto. Remíza by bola spravodlivá. Žilina však nemala vyložené šance, my dve-tri áno."