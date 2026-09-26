Stanovská na ME postúpila do rozjázd kajak krosu, Paňkovej sa nedarilo

Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská postúpila do rozjázd kajak krosu na ME v talianskom Ivrea z 22. miesta.
V sobotňajšom individuále zaostala za víťaznou Britkou Kimberley Woodsovou o 3,58 sekundy.
V súťaži skončila Zuzana Paňková, ktorá obsadila nepostupovú 36. priečku so stratou 8,93 s. Ďalšia slovenská reprezentantka Eliška Mintálová v súťaži neodštartovala.
Medzi mužmi nepostúpil ďalej Matúš Egyházy, ktorý mal manko na najrýchlejšieho domáceho reprezentanta Giovanniho De Gennara 6,60 s a obsadil 45. pozíciu.
Jeho krajania Dominik Egyházy a Martin Halčin neštartovali.