Rusa nepustili na šampionát. Colníci ho otočili na letisku, hoci mal vstupné víza

Rumuni mu víza zamietli, Španieli mu ich dali

Rumunsko niektorým ruským zápasníkom neudelilo vstupné víza. Medzi nimi bol práve Sadulajev, ale aj Zaur Ugujev, Vitalij Kabalojev či Anastasiia Sidelnikovová.

Išlo o športovcov, ktorí sa buď priamo zúčastnili na verejných mítingoch na podporu ruskej agresie na Ukrajine alebo ju podporovali na sociálnych sieťach a v médiách.

Sadulajev sa napriek tomu vydal do dejiska šampionátu. Podarilo sa mu získať vstupné víza do Schengenského priestoru v Španielsku a odletel do Bukurešti odtiaľ. Napriek tomu, že vstupné víza mal v poriadku, na letisku v Bukurešti ho do krajiny nepustili.