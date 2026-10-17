Slovenský reprezentant neuspel na MS. Podľahol Talianovi na technickú prevahu

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|17. okt 2026 o 08:12
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Predstavil sa v kategórii do 92 kg.

MS do 23 rokov v Las Vegas

Voľný štýl - do 92 kg - osemfinále

Gabriele Niccolini (Tal.) - Dávid Jakšík (SR) 11:0 (technická prevaha)

Slovenský reprezentant Dávid Jakšík neuspel vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v zápasení do 23 rokov v americkom Las Vegas.

V osemfinálovom prvom kole voľného štýlu v kategórii do 92 kg podľahol Talianovi Gabrielemu Niccolinimu 0:11 na technickú prevahu.

Jakšík mal ešte teoretickú šancu zabojovať v sobotňajšej repasáži o bronz, ale Niccolinimu sa nepodarilo prebojovať sa do finále.

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