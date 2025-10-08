Olympijský medailista dostal ročný dištanc. Suspendovala ho vlastná federácia

Zápasenie, ilustračná fotografia.
Zápasenie, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2025 o 10:56
Na MS nesplnil váhový limit.

NAÍ DILLÍ. Indický zápasník Aman Sehrawat dostal trest zastavenia činnosti na jeden rok.

Udelila mu ho vlastná národná federácia pre nesplnenie váhového limitu na tohtoročnom svetovom šampionáte v Záhrebe.

Sehrawat sa pred rokom v Paríži stal vo veku 21 rokov najmladším olympijským medailistom v histórii Indie, keď v kategórii do 57 kg voľného štýlu získal bronz.

Sehrawat v Záhrebe prekročil váhový limit o 1,7 kg.

„Neschopnosť dosiahnuť stanovené štandardy znížilo kredit nielen samotného zápasníka, ale poškodilo aj imidž celej indickej reprezentácie. Navyše sa to udialo na najvyššom fóre,“ odôvodnila svoje rozhodnutie Indická zápasnícka federácia (WFI) podľa AFP.

Ostatné športy

    dnes 10:56
