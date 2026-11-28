Vo veku 38 rokov zomrel austrálsky profesionálny zápasník Jermaine Haley, fanúšikom známy pod menom Bronson Reed.
V piatok o tom informovala organizácia World Wrestling Entertainment (WWE).
Zápasník zomrel len niekoľko týždňov po tom, ako sa na podujatí Crown Jewel v saudskoarabskom Rijáde predstavil v súboji proti Obovi Femimu.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že Jermaine Haley, známy aj ako Bronson Reed, dnes zomrel vo veku 38 rokov v dôsledku zdravotných komplikácií,“ uviedla WWE na sociálnej sieti X. Bližšie okolnosti jeho úmrtia organizácia nezverejnila.
WWE vzdala Reedovi hold a označila ho za mimoriadnu osobnosť wrestlingu. „Čo je však ešte dôležitejšie, bol výnimočným človekom, oddaným rodinným príslušníkom a obľúbeným kolegom,“ dodala organizácia.
Reed, ktorý sa narodil v Austrálii, debutoval vo WWE v roku 2019. V ringu vynikal svojou mohutnou postavou, mimoriadnou fyzickou silou a prekvapivou obratnosťou, vďaka ktorým dokázal dominovať nad súpermi.
Počas kariéry získal titul severoamerického šampióna NXT a v roku 2024 triumfoval aj v prestížnom zápase André the Giant Memorial Battle Royal.