Mladíci Mešár a Nemec chcú byť lídrami. S tímami majú vysoké ciele

Každý tím odohrá v základnej časti päťdesiat zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, dvakrát doma a dvakrát vonku. S regionálnymi rivalmi odohrá každý tím navyše ďalšie dva zápasy.

Prvých šesť tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play off, tímy na 7.-10. mieste sa predstavia v kvalifikácii. Jedenástemu mužstvu sa po ZČ skončí sezóna, dvanáste bude hrať o zotrvanie v baráži s víťazom Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL).

Ak to bude farmársky tím, do baráže pôjde druhý finalista. V prípade, že by boli vo finále play off SHL dva farmárske tímy, baráž by sa nehrala.

S výnimkou niekoľkých zápasov sa takmer celý predchádzajúci ročník odohral bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach. V súčasnosti zástupcovia klubov veria, že stretnutia uvidí naživo čo najviac divákov.