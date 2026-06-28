Pri útoku kyselinou takmer prišiel o zrak, teraz žiari. To, čo africký futbal čaká, je skvelé, hovorí

V anglickej lige strelil za celý rok jediný gól, no na majstrovstvách sveta už má na konte tri.
Yoane Wissa bol hlavnou postavou postupu futbalistov DR Konga do vyraďovacej fázy a už teraz sa môže tešiť, že sa v stredu v Atlante ukáže Angličanom v oveľa lepšom svetle.
Pritom pred piatimi rokmi takmer prišiel o zrak po brutálnom útoku kyselinou.
V zápase proti Uzbekistanu vyslal na bránu šesť striel. Vybojoval pokutový kop a sám ho bezpečne premenil.
Zaujímavosťou je, že počas piatich rokov v Anglicku nedostal v ligovej súťaži ani raz príležitosť zahrávať penaltu. Naposledy si ju vyskúšal ešte počas pôsobenia vo francúzskom Loriente.
„Viete, že musíte vyhrať, a už v desiatej minúte prehrávate. Navyše vám VAR neuzná gól.
To nie je jednoduché. Museli sme ukázať obrovskú odolnosť. Keď potom príde obrat, musíte si ho užiť,“ vrátil sa k zápasu po prevzatí ceny pre najlepšieho hráča stretnutia.
VIDEO: Premenená penalta Wissu
V emotívnom odkaze sa obrátil aj na svojich krajanov.
„Toto víťazstvo je pre vás. Viem, že situácia v našej krajine nie je jednoduchá. Na východe Konga sa bojuje a vždy, keď si obliekame tento dres, myslíme na ľudí tam. Chceme, aby boli na nás hrdí,“ povedal futbalista, ktorý sa narodil vo Francúzsku a do vlasti svojich rodičov dlhé roky cestoval iba na reprezentačné zápasy.
Teší ho aj úspech ďalších afrických tímov. „Minule bolo Maroko v semifinále. Teraz môže vo veľkom snívať minimálne osem tímov. To, čo africký futbal čaká, je skvelé,“ dodal konžský hrdina.
Útok ženy v Loriente
Sám si prešiel mimoriadne ťažkým obdobím v roku 2021 ešte počas pôsobenia v Loriente.
Žena, ktorá sa pod zámienkou získania autogramu dostala do jeho bytu, sa pokúsila uniesť jeho novonarodenú dcéru a futbalistovi chrstla do tváre kyselinu.
Únos sa nepodaril, útočníčku odsúdili na 18 rokov väzenia, no Wissa musel podstúpiť urgentnú operáciu očí. Lekári sa obávali, že oslepne, a jazvy na tvári mu zostali dodnes.
V tom čase bol na spadnutie jeho prestup z Lorientu do anglického Brentfordu, chýbala už iba lekárska prehliadka.
Za takýchto okolností by len máloktorý klub zaplatil za hráča s vážne poškodeným zrakom 8,5 milióna libier. Brentford to však urobil. Wissovi poskytol maximálnu podporu a čas na zotavenie.
Konžský útočník sa odvďačil – počas štyroch rokov nastrieľal v Premier League 45 gólov, viac než ktorýkoľvek iný hráč v novodobej histórii klubu.
Prestup do Newcastlu nevyšiel
Devätnásť gólov mu následne vynieslo prestup do Newcastlu, ktorý zaňho zaplatil 55 miliónov libier. Lenže presun do nového pôsobiska mu vôbec nevyšiel.
Plány, že jeho góly nahradia Švéda Alexandra Isaka po odchode do Liverpoolu, sa rýchlo rozplynuli. Podpísalo sa pod to aj zranenie kolena, pre ktoré tri mesiace nehral a prišiel aj o januárový Africký pohár národov.
Tréner Konga Sébastien Desabre naňho napriek tomu nezabudol. Začiatkom júna ho pozval na prípravný zápas proti Dánsku a po bezgólovej remíze ho zaradil do záverečnej nominácie. Na turnaji sa ukázalo, že to bol výborný krok.
Futbalista, ktorý kedysi začínal ako brankár a venoval sa aj ragby, zariadil remízu s Portugalskom aj rozhodujúci obrat proti Uzbekistanu.
Fanúšikovia Newcastlu sa preto môžu pýtať: Je to naozaj ten istý hráč, ktorý počas celej jari zaujal iba tým, že proti Crystal Palace nastúpil na poslednú minútu, len aby si po zápase vymenil dres s Jeanom-Philippom Matetom?
Teraz sa Wissa postaví proti hviezdam Premier League vrátane svojich klubových spoluhráčov Dana Burna a Anthonyho Gordona.
Kongo ukáže Angličanom, ako sa hrá srdcom
Opäť sa bude hrať v Atlante, ktorej ulice po zápase zaplnili tancujúci fanúšikovia s konžskými vlajkami.
„Angličania síce budú hovoriť, že futbal vymysleli, ale Kongo im ukáže, ako sa hrá srdcom,“ napísal na sociálnych sieťach jeden z fanúšikov tímu Leopardov.
Britské médiá zároveň pripomínajú, že Yoane Wissa strelil na turnaji rovnaký počet gólov ako Harry Kane.
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