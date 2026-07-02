Piaty žltý dres by Pogačara dostal do histórie. Vingegaard varuje: Cítim sa lepší a silnejší

Slovinský cyklista Tadej Pogačar priznal dva dni pred začiatkom najslávnejších etapových pretekov Tour de France (4. - 26. júla), že jeho rivalita s Dánom Jonasom Vingegaardom posúva oboch jazdcov k lepším výkonom.
Hviezdne duo by malo už siedmy rok za sebou opäť bojovať medzi sebou o žltý dres pre celkového víťaza pretekov.
Pogačar má na svojom konte štyri triumfy a v prípade zisku piateho žltého dresu sa vyrovná v historických tabuľkách Francúzom Jacquesovi Anquetilovi a Bernardovi Hinaultovi, Belgičanovi Eddymu Mercxovi a Španielovi Miguelovi Indurainovi na prvom mieste v počte víťazstiev na slávnom etapáku.
Dvadsaťsedemročný úradujúci majster sveta však naznačil, že do boja o víťazstvo sa môže zapojiť aj jeho tímový kolega zo SAE Emirates Isaac Del Toro.
„Nemyslím si, že Jonas je jediný, kto sa mi môže priblížiť. Je tu viacero jazdcov, ktorí môžu pomýšľať na víťazstvo, ako napríklad tento vedľa mňa,“ povedal Pogačar na adresu mladého Mexičana na štvrtkovom predstavení tímov v Barcelone, kde sa 113. ročník Tour začne.
Najväčším konkurentom Slovinca by aj tak mal byť Vingegaard. „Súboj medzi mnou a Jonasom bol v posledných rokoch fantastický.
Verím, že bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Navzájom sa posúvame na novú úroveň,“ citovala Pogačara agentúra AFP.
V prospech Vingegaarda hrá aktuálna forma. Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Visma-Lease a Bike zvíťazil vo všetkých troch etapových pretekoch, v ktorých túto sezónu štartoval, vrátane Giro d'Italia.
„Cítim sa lepší a silnejší. Zatiaľ som mal veľmi dobrý rok a užívam si to viac ako vlani,“ konštatoval Vingegaard, ktorý má v tejto sezóne už dvojnásobne viac triumfov ako v roku 2025 (12). „Stále si myslím, že Tadej je najlepší jazdec.
Som hrdý na to, že som ho už zdolal. Dodáva mi to motiváciu to znova dokázať,“ dodal Vingegaard, ktorý triumfoval nad Pogačarom na Tour de France v rokoch 2022 a 2023.