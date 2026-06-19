    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina H
    Atlanta
    18:00
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia

    Yamal bude opäť chýbať v základnej zostave Španielska. Je zbytočné riskovať, hovorí

    Lamine Yamal
    Lamine Yamal (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 21:31
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    Trápi ho zranený ľavý stehenný sval.

    Lamine Yamal prezradil, že sa necíti byť v stopercentnej kondícii a zrejme nenastúpi v základnej zostave Španielska v jeho druhom zápase H-skupiny na MS 2026 proti Saudskej Arábii (21. júna o 18.00 SELČ).

    Osemnásťročného krídelníka Barcelony trápi zranený ľavý stehenný sval, pre ktorý nastúpil v úvodnom stretnutí Španielov na šampionáte proti Kapverdám (0:0) iba z lavičky.

    „Som v poriadku, cítim sa dobre, ale je ešte príliš skoro. Je zbytočné riskovať. Prechádzam adaptačným procesom, ešte nie som schopný odohrať celý duel,“ citovala Yamala agentúra AP.

    Rekonvalescenciu zvláda podľa Yamalových slov lepšie spoluhráč Nico Williams. „Fyzicky je na tom lepšie ako ja. Nikam sa neponáhľame. Máme skvelý tím s hráčmi na najvyššej úrovni a musíme ísť krok za krokom,“ dodal mladý krídelník.

    „La Furia Roja“ sa po zápase v Atlante so Saudskou Arábiou ešte stretne v šlágri skupiny proti Uruguaju v Guadalajare (27. júna o 2.00 SELČ).

    Program Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone
    Je vďačný každnému, kto mu pomohol. Zranený Kanaďan už absolvoval operáciu
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone
    Je vďačný každnému, kto mu pomohol. Zranený Kanaďan už absolvoval operáciu
    teraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»Yamal bude opäť chýbať v základnej zostave Španielska. Je zbytočné riskovať, hovorí