    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina H
    Atlanta
    18:00
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia

    Nastúpi Yamal proti Saudskej Arábii v základnej zostave? Hrací čas je len číslo, povedal tréner

    Lamine Yamal (19) zo Španielska v súboji s Joãom Paulom (8) z Kapverd počas zápasu skupiny H.
    Lamine Yamal (19) zo Španielska v súboji s Joãom Paulom (8) z Kapverd počas zápasu skupiny H. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. jún 2026 o 08:43
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    Španieli po zakopnutí s Kapverdami potrebujú zabrať naplno.

    Lamine Yamal by sa mal po zdravotných problémoch predstaviť v drese španielskej futbalovej reprezentácie v jej druhom zápase v H-skupine MS proti Saudskej Arábii (v nedeľu 21. júna o 18.00 SELČ).

    Tréner národného tímu Luis de la Fuente naznačil, že 18-ročný krídelník FC Barcelona by mohol nastúpiť aj v základnej zostave.

    „Sledujeme skutočného Laminea Yamala, v jeho najlepšom prevedení. Hrací čas je len číslo - 55, 58 alebo 63 minút, uvidíme, koľko priestoru dostane,“ povedal de la Fuente na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.

    Yamala trápil zranený stehenný sval na ľavej nohe, pre ktorý nastúpil v úvodnom stretnutí na šampionáte proti Kapverdám (0:0) iba z lavičky. Po zápase povedal, že sa ešte necíti byť kondične pripravený odohrať celý duel.

    Španieli po zakopnutí s Kapverdami potrebujú proti Saudskej Arábii zabrať naplno. „Musíme zvíťaziť. Nie sme nervózni, nemáme žiadne obavy.

    Áno, trochu to s nami otriaslo, ale možno práve to nás namotivuje,“ citovala trénera úradujúcich majstrov Európy agentúra DPA.

    „La Furia Roja“ sa po zápase v Atlante so Saudskou Arábiou ešte stretne v šlágri skupiny proti Uruguaju v Guadalajare (27. júna o 2.00 SELČ).

    Program Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
    Nemecký striedajúci hrdina si prevzal cenu od Draisaitla. Mám neuveriteľnú radosť, uviedol
    dnes 10:31
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nastúpi Yamal proti Saudskej Arábii v základnej zostave? Hrací čas je len číslo, povedal tréner