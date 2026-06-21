Nastúpi Yamal proti Saudskej Arábii v základnej zostave? Hrací čas je len číslo, povedal tréner

Lamine Yamal by sa mal po zdravotných problémoch predstaviť v drese španielskej futbalovej reprezentácie v jej druhom zápase v H-skupine MS proti Saudskej Arábii (v nedeľu 21. júna o 18.00 SELČ).
Tréner národného tímu Luis de la Fuente naznačil, že 18-ročný krídelník FC Barcelona by mohol nastúpiť aj v základnej zostave.
„Sledujeme skutočného Laminea Yamala, v jeho najlepšom prevedení. Hrací čas je len číslo - 55, 58 alebo 63 minút, uvidíme, koľko priestoru dostane,“ povedal de la Fuente na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.
Yamala trápil zranený stehenný sval na ľavej nohe, pre ktorý nastúpil v úvodnom stretnutí na šampionáte proti Kapverdám (0:0) iba z lavičky. Po zápase povedal, že sa ešte necíti byť kondične pripravený odohrať celý duel.
Španieli po zakopnutí s Kapverdami potrebujú proti Saudskej Arábii zabrať naplno. „Musíme zvíťaziť. Nie sme nervózni, nemáme žiadne obavy.
Áno, trochu to s nami otriaslo, ale možno práve to nás namotivuje,“ citovala trénera úradujúcich majstrov Európy agentúra DPA.
„La Furia Roja“ sa po zápase v Atlante so Saudskou Arábiou ešte stretne v šlágri skupiny proti Uruguaju v Guadalajare (27. júna o 2.00 SELČ).