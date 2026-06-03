    Moment šťastia pre haitského útočníka. USA mu udelili víza a môže ísť na MS

    Woodensky Pierre.
    Woodensky Pierre. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jún 2026 o 14:27
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    S tímom trénoval v štvrti v hlavnom meste Port-au-Prince, kým čakal na víza.

    Woodensky Pierre ako jediný člen haitskej futbalovej reprezentácie žijúci v tejto karibskej krajine dostal v utorok víza na vstup do USA.

    Dvadsaťjedenročný stredopoliar sa vďaka potvrdeniu môže zúčastniť na majstrovstvách sveta, na ktorých sa Haiti predstaví prvýkrát od roku 1974.

    Pierre trénoval s tímom v štvrti v hlavnom meste Port-au-Prince, kým čakal na víza. Podľa hovorcu tamojšej futbalovej federácie Thecieuxa Jeantyho odcestoval Pierre na Floridu, kde sa pripojí k tímu.

    „Bol to pre neho skvelý moment, moment šťastia,“ uviedol podľa agentúry AP. Fanúšikovia sa zhromaždili okolo reprezentanta, keď v utorok pricestoval na letisko v Port-au-Prince.

    Haiťania v úvodnom prípravnom stretnutí zvíťazili nad Novým Zélandom hladko 4:0, pričom v piatok ich čaká generálka proti Peru.

    Na záverečnom turnaji sa v C-skupine postupne stretnú so Škótskom, Brazíliou a Marokom.

    Program Haiti na MS vo futbale 2026

    14.06. 03:00
    | C | Matchday 4
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    20.06. 03:00
    | C | Matchday 10
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | C | Matchday 15
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    Tabuľka skupiny C na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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