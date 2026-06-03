Moment šťastia pre haitského útočníka. USA mu udelili víza a môže ísť na MS

Woodensky Pierre ako jediný člen haitskej futbalovej reprezentácie žijúci v tejto karibskej krajine dostal v utorok víza na vstup do USA.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar sa vďaka potvrdeniu môže zúčastniť na majstrovstvách sveta, na ktorých sa Haiti predstaví prvýkrát od roku 1974.
Pierre trénoval s tímom v štvrti v hlavnom meste Port-au-Prince, kým čakal na víza. Podľa hovorcu tamojšej futbalovej federácie Thecieuxa Jeantyho odcestoval Pierre na Floridu, kde sa pripojí k tímu.
„Bol to pre neho skvelý moment, moment šťastia,“ uviedol podľa agentúry AP. Fanúšikovia sa zhromaždili okolo reprezentanta, keď v utorok pricestoval na letisko v Port-au-Prince.
Haiťania v úvodnom prípravnom stretnutí zvíťazili nad Novým Zélandom hladko 4:0, pričom v piatok ich čaká generálka proti Peru.
Na záverečnom turnaji sa v C-skupine postupne stretnú so Škótskom, Brazíliou a Marokom.