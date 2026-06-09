    Na MS bude rekordný počet rozhodcov. Otvárací zápas v Mexiku povedie Brazílčan

    Na archívnej snímke z 3. marca 2026 Aztécky štadión v Mexico City, kde sa uskutoční otvárací duel Mexiko - JAR.
    Na archívnej snímke z 3. marca 2026 Aztécky štadión v Mexico City, kde sa uskutoční otvárací duel Mexiko - JAR. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 13:59
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    Na turnaji so 48 účastníkmi bude pôsobiť 52 hlavných rozhodcov.

    Brazílsky arbiter Wilton Sampaio bude rozhodovať otvárací zápas futbalových MS 2026 medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou.

    Súboj A-skupiny je na programe vo štvrtok o 21.00 SELČ na legendárnom Aztéckom štadióne v Mexico City. Informovala o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

    Sampaiovi budú na čiarach asistovať jeho krajania Bruno Pires a Bruno Boschilia. Štyridsaťštyriročný Brazílčan má skúsenosti aj z predchádzajúcich svetových šampionátov.

    Na MS 2022 v Katare rozhodoval zápasy v pozícii hlavného arbitra a na turnaji v Rusku 2018 bol súčasťou tímu videorozhodcov (VAR).

    FIFA nominovala na šampionát rekordný počet rozhodcov. Na rozšírenom turnaji so 48 účastníkmi bude pôsobiť 52 hlavných rozhodcov a 88 asistentov.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaZAF
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MexikoMexikoMEX
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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