Hviezdnu Femke vystriedala na tróne jej súperka. Prestížne ocenenie neobhájil ani Duplantis

Najlepšími atlétmi Európy tohto roka sa stali švajčiarska bežkyňa na 800 metrov Audrey Werrová a taliansky výškar Gianmarco Tamberi. Obaja toto ocenenie získali prvýkrát.
Werrová tak nadviazala na ocenenie spred roka, keď sa stala vychádzajúcou hviezdou atletiky.
Švajčiarska bežkyňa sa stala majsterkou Európy na 800 metrov a opakovane atakovala dlhoročný svetový rekord českej legendy Jarmily Kratochvílovej.
Časom 1:53,70 sa zaradila na tretie miesto historických tabuliek s odstupom 42 stotín za výkonom Kratochvílovej z roku 1983.
Werrová na tróne vystriedala trojnásobnú víťazku tejto ankety Femke Broedersovú Bolovú, ktorá tento rok prešla z prekážok na osemstovku.
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Medzi mužmi sa nástupcom trojnásobného najlepšieho atléta Európy Armanda Duplantisa stal výškar Tamberi.
Pomohol mu triumf na majstrovstvách Európy v Birminghame aj víťazstvo na prvom ročníku ultimátneho šampionátu. Výkonom 237 centimetrov navyše ovládol tohtoročné svetové tabuľky.