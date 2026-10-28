Rusku pridelili MS vo vzpieraní, Ukrajina ich vynechá: Naši športovci do Moskvy nepocestujú

Ukrajina nevyšle svojich reprezentantov vo vzpieraní na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v roku 2030 v Rusku. Vyhlásil to ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj.
Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) v nedeľu oznámila mená hostiteľov nadchádzajúcich veľkých podujatí a svetový šampionát v roku 2030 pridelila Moskve.
Stala sa prvou olympijskou federáciou, ktorá Rusku udelila od začiatku vojny na Ukrajine práva na usporiadanie veľkého podujatia.
„Naši športovci do Moskvy nepocestujú,“ uviedol Bidnyj, ktorý označil krok federácie za „znepokojujúce a neprijateľné znamenie“. Dodal, že žiadna krajina so sebaúctou by na tieto MS svojich športovcov neposlala.
Od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa v Rusku nekonali žiadne majstrovstvá sveta v olympijskom športe, či už letnom alebo zimnom.
Rusko rozhodnutie IWF víta. „Zastávame názor, že šport by nemal byť politizovaný,“ uviedla hovorkyňa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa DPA.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a svetové športové federácie po začiatku invázie vylúčili ruských a bieloruských športovcov z medzinárodných súťaží.
Postupne však začínajú zvoľňovať pravidlá a Rusom i Bielorusom povoľujú súťažiť s neutrálnym štatútom. Vojna na Ukrajine medzitým naďalej pokračuje.