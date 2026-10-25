Prelomové rozhodnutie. Rusko bude hostiť prvé veľké MS po začiatku vojny na Ukrajine

Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) v nedeľu informovala, že Moskva bude hostiť majstrovstvá sveta v roku 2030.
Pôjde o prvé podujatie takéhoto rangu, ktoré Rusku pridelila významná medzinárodná športová federácia po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
IWF oznámila mená štyroch hostiteľov nadchádzajúcich veľkých podujatí. MS mládeže v roku 2028 sa uskutočnia v kosovskej Prištine, svetový šampionát juniorov bude zase hostiť hlavné mesto Venezuely Caracas. MS v roku 2029 dostal indický Ahmadábád a o rok neskôr Moskva.
„Všetky kandidatúry, ktoré sme dostali, boli vynikajúce a sme si istí, že šampionáty v týchto krajinách budú mať obrovský úspech. Za zmienku tiež stojí, že tri z týchto štyroch štátov budú organizovať svetové podujatie IWF po prvýkrát – Kosovo, Venezuela a India.
To dokazuje, že náš šport rastie na celom svete a usporiadanie našich súťaží je veľmi žiadané pre mnohé národy na celom svete,“ uviedol generálny sekretár IWF Jose Quiňones podľa oficiálnej stránky federácie.
IWF sa tak stala prvou olympijskou federáciou, ktorá od roku 2022 udelila Rusku práva na usporiadanie veľkého podujatia.
Od začiatku vojny na Ukrajine sa v krajine nekonali žiadne majstrovstvá sveta v olympijskom športe, či už letnom alebo zimnom.