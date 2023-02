Bronzový olympionik mal pozitívny test na doping, dostal osemročný zákaz činnosti

ASTANA. V lete 2021 vybojoval bronzovú medailu pre Kazachstan na olympijských hrách v Tokiu, teraz však má vzpierač Igor Son dištanc na osem rokov za doping.

Ako informovali predstavitelia národnej federácie vzpierania, dvadsaťštyriročný športovec mal pozitívny test na zakázané látky v úvode roka 2022. Už v minulosti, ešte v roku 2015, si pritom odpykal sedemmesačný dištanc za doping.

Igor Son v roku 2019 získal striebro na majstrovstvách sveta v thajskej Pattayi v kategórii do 55 kg, na OH v Tokiu už vo váhe do 61 kg skončil tretí.