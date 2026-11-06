Pozitívny dopingový test mu zmaril olympijské plány. Čaká ho štvorročný trest

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|6. nov 2026 o 14:55
ShareTweet0

Dvadsaťdeväťročný bulharský reprezentant mal pozitívny test na mesterolón.

Bulharský vzpierač Božidar Dimitrov Andrejev dostal trest zastavenia činnosti na štyri roky za požitie nedovolených látok.

Nebude tak štartovať na olympiáde v Los Angeles, kde mal obhajovať bronz v kategórii do 73 kg. Andrejev je aj dvojnásobný majster Európy v dvojboji.

Dvadsaťdeväťročný bulharský reprezentant mal pozitívny test na mesterolón. Látka si používa pri liečbe stavov spôsobených nedostatkom mužských hormónov a zvyšuje hladinu testosterónu.

Proti rozhodnutiu Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) sa môže vzpierač odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS). Informovala AP.

Ostatné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Pozitívny dopingový test mu zmaril olympijské plány. Čaká ho štvorročný trest
    dnes 14:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Pozitívny dopingový test mu zmaril olympijské plány. Čaká ho štvorročný trest