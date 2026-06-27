Vývoj v skupinách zaistil postup ďalším tímom. Istotu má tím z Afriky aj z Južnej Ameriky

Futbalisti Paraguaja postúpili do šestnásťfinále na MS v USA, Mexiku a Kanade.
O ich účasti vo vyraďovačke rozhodol konečný vývoj v H-skupine, kde obsadil tretie miesto dvojbodový Uruguaj.
Paraguajčania obsadili v D-skupine tretiu priečku, keď získali štyri body za výhru 1:0 nad Tureckom a bezgólovú remízu s Austrálčanmi.
Juhoamerický tím je na svojom prvom mundiale po 16 rokoch, naposledy postúpil do štvrťfinále.
V Bostone ho čaká v pondelok o 22.30 SELČ Nemecko, ktoré vyhralo E-skupinu a je tak v pozícii favorita.
Úspešnejší z tohto duelu nastúpi 5. júla o 1.00 SELČ vo Philadelphii proti víťazovi stretnutia medzi Francúzskom a Švédskom.
MS vo futbale 2026 - známe dvojice play-off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
Istotu postupu má aj Senegal vďaka výsledkom v G-skupine, v ktorej obsadil tretie miesto trojbodový Irán.
Vývoj „géčka“ zaručil postup aj Anglicku a Ghane, minimálne na základe tabuľky tretích tímov. To isté platí o Portugalsku.
Senegalčania obsadili v I-skupine tretiu priečku, keď vyhrali 5:0 nad Irakom. Z 12-člennej tabuľky tretích tímov postúpi ďalej osem a piaty Senegal môžu predbehnúť už len tri.
Pokiaľ v tabuľke tretích tímov skončia Anglicko, Portugalsko alebo Ghana, umiestnia sa pred Senegalom, a tak s určitosťou postúpia.
Africký tím postúpil do vyraďovačky tretí raz zo štyroch účastí na záverečnom turnaji.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.