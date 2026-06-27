    Vývoj v skupinách zaistil postup ďalším tímom. Istotu má tím z Afriky aj z Južnej Ameriky

    Futbalisti Senegalu oslavujú gól.
    Futbalisti Senegalu oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. jún 2026 o 07:42
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    Zaručený postup má už aj Anglicko či Portugalsko.

    Futbalisti Paraguaja postúpili do šestnásťfinále na MS v USA, Mexiku a Kanade.

    O ich účasti vo vyraďovačke rozhodol konečný vývoj v H-skupine, kde obsadil tretie miesto dvojbodový Uruguaj.

    Paraguajčania obsadili v D-skupine tretiu priečku, keď získali štyri body za výhru 1:0 nad Tureckom a bezgólovú remízu s Austrálčanmi.

    Juhoamerický tím je na svojom prvom mundiale po 16 rokoch, naposledy postúpil do štvrťfinále.

    V Bostone ho čaká v pondelok o 22.30 SELČ Nemecko, ktoré vyhralo E-skupinu a je tak v pozícii favorita.

    Úspešnejší z tohto duelu nastúpi 5. júla o 1.00 SELČ vo Philadelphii proti víťazovi stretnutia medzi Francúzskom a Švédskom.

    MS vo futbale 2026 - známe dvojice play-off

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami

    Istotu postupu má aj Senegal vďaka výsledkom v G-skupine, v ktorej obsadil tretie miesto trojbodový Irán.

    Vývoj „géčka“ zaručil postup aj Anglicku a Ghane, minimálne na základe tabuľky tretích tímov. To isté platí o Portugalsku.

    Senegalčania obsadili v I-skupine tretiu priečku, keď vyhrali 5:0 nad Irakom. Z 12-člennej tabuľky tretích tímov postúpi ďalej osem a piaty Senegal môžu predbehnúť už len tri.

    Pokiaľ v tabuľke tretích tímov skončia Anglicko, Portugalsko alebo Ghana, umiestnia sa pred Senegalom, a tak s určitosťou postúpia.

    Africký tím postúpil do vyraďovačky tretí raz zo štyroch účastí na záverečnom turnaji. 

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - tabuľka tretích tímov

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    1
    1
    7:7
    4
    2
    EkvádorEkvádorECU
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    3
    1
    1
    1
    5:6
    4
    4
    ParaguajParaguajPAR
    3
    1
    1
    1
    2:4
    4
    5
    SenegalSenegalSEN
    3
    1
    0
    2
    8:6
    3
    6
    IránIránIRN
    3
    0
    3
    0
    3:3
    3
    7
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    8
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    9
    AlžírskoAlžírskoALG
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    10
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    3
    1
    0
    2
    1:4
    3
    11
    UruguajUruguajURY
    3
    0
    2
    1
    3:4
    2
    12
    DR KongoDR KongoCOD
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 16

    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    1 - 5
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    1 - 1
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    0 - 1
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    0 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    5 - 0
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 4
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Vývoj v skupinách zaistil postup ďalším tímom. Istotu má tím z Afriky aj z Južnej Ameriky