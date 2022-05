Hrajú prezident i manažér. Prekliatie zlomili aj vďaka 18-ročnému mladíkovi

Hvozdnica podala skvelý výkon. Už do prestávky vyhrávala 5:0.

Mužom zápasu sa stal osemnásťročný mladík, ktorý strelil päť gólov. Ako sám vravel, bol to najlepší zápas v jeho kariére.

„Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom, no veľa šancí sme zahodili,“ prezradil Radvan.

Hvozdnica mala na lavičke len jedného náhradníka, ktorý bol zranený. „O to viac sme dreli. Do prestávky sme strelili päť gólov a potom sme si hru užívali,“ dodal Lašček, ktorý hral vždy len za rodnú dedinu.

„Chvíľu som skúšal šťastie v Považskej Bystrici, ale doma je doma. Vo Hvozdnici sme partia mladých chalanov, preto neuvažujem nad odchodom. Rád by som si s Hvozdnicou zahral v šiestej lige a stal sa najlepším strelcom súťaže,“ prezradil.

Chcú skončiť do tretieho miesta

TJ Hvozdnica je aktuálne na treťom mieste tabuľky. Na Bytčicu a Hôrky stráca štyri body.

„Radi by sme skončili do tretieho miesta. Ak to bude lepšie, budeme len radi,“ uviedol manažér Tomáš Radvan.