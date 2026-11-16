VIDEO: Severské derby rozhodlo až predĺženie. Fínky nedokáli získať tretí bronz v rade na MS

MS v hokeji žien
Zápas o bronz:
Švédsko - Fínsko 2:1 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 54. Ljungblomová, rozh. nájazd Svenssonová - 27. Karvinenová
Švédske hokejistky získali po tretíkrát bronzové medaily na majstrovstvách sveta. V Herningu v pondelok zdolali Fínky 2:1 po samostatných nájazdoch a cenný kov získali prvýkrát od roku 2007.
Autorkou víťazného gólu bola Hilda Svenssonová. O titul zabojujú od 19:00 Američanky a Kanaďanky.
Severské tímy sa v Dánsku stretli už v základnej skupine, kde sa z víťazstva 4:1 tešili Švédky.
V zápase o bronz trafila v polovici riadneho hracieho času Švédka Nylénová-Perssonová žrď. Ako prvé sa však gólovo presadili Fínky.
VIDEO: Zostrih zápasu o bronz Švédsko - Fínsko
V 37. minúte počas presilovej hry tečovala Karvinenová strelu Holopainenovej a otvorila skóre zápasu.
Švédky boli v tretej tretine výrazne aktívnejšie v streľbe a v početnej výhode sa im zásluhou Ljungblomovej podarilo vyrovnať.
Ďalší gól už v riadnom hracom čase nepadol a ani jeden z tímov neskóroval ani v desaťminútovom predĺžení.
O držiteľkách bronzových medailí tak rozhodli samostatné nájazdy. Na švédskej strane boli úspešné Grillforsová a Svenssonová, za Fínky skórovala iba Tulusová. Fínky tak nenadviazali na tretie miesta z predchádzajúcich dvoch rokov.