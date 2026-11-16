VIDEO: Severské derby rozhodlo až predĺženie. Fínky nedokáli získať tretí bronz v rade na MS

Na snímke švédske hokejistky sa tešia po zisku bronzu v zápase Švédsko - Fínsko na majstrovstvách sveta v hokeji žien.
Na snímke švédske hokejistky sa tešia po zisku bronzu v zápase Švédsko - Fínsko na majstrovstvách sveta v hokeji žien. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|16. nov 2026 o 18:38
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Severské tímy sa stretli už v základnej skupine, kde sa z víťazstva 4:1 tešili Švédky.

MS v hokeji žien

Zápas o bronz:

Švédsko - Fínsko 2:1 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 54. Ljungblomová, rozh. nájazd Svenssonová - 27. Karvinenová

Švédske hokejistky získali po tretíkrát bronzové medaily na majstrovstvách sveta. V Herningu v pondelok zdolali Fínky 2:1 po samostatných nájazdoch a cenný kov získali prvýkrát od roku 2007.

Autorkou víťazného gólu bola Hilda Svenssonová. O titul zabojujú od 19:00 Američanky a Kanaďanky. 

Severské tímy sa v Dánsku stretli už v základnej skupine, kde sa z víťazstva 4:1 tešili Švédky.

V zápase o bronz trafila v polovici riadneho hracieho času Švédka Nylénová-Perssonová žrď. Ako prvé sa však gólovo presadili Fínky.

VIDEO: Zostrih zápasu o bronz Švédsko - Fínsko

V 37. minúte počas presilovej hry tečovala Karvinenová strelu Holopainenovej a otvorila skóre zápasu.

Švédky boli v tretej tretine výrazne aktívnejšie v streľbe a v početnej výhode sa im zásluhou Ljungblomovej podarilo vyrovnať.

Ďalší gól už v riadnom hracom čase nepadol a ani jeden z tímov neskóroval ani v desaťminútovom predĺžení. 

O držiteľkách bronzových medailí tak rozhodli samostatné nájazdy. Na švédskej strane boli úspešné Grillforsová a Svenssonová, za Fínky skórovala iba Tulusová. Fínky tak nenadviazali na tretie miesta z predchádzajúcich dvoch rokov.

MS v hokeji žien 2026 - pavúk play-off

Reprezentácie

    Na snímke švédske hokejistky sa tešia po zisku bronzu v zápase Švédsko - Fínsko na majstrovstvách sveta v hokeji žien.
    Na snímke švédske hokejistky sa tešia po zisku bronzu v zápase Švédsko - Fínsko na majstrovstvách sveta v hokeji žien.
    VIDEO: Severské derby rozhodlo až predĺženie. Fínky nedokáli získať tretí bronz v rade na MS
    dnes 18:38
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