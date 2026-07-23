Český kajakár si na MS vyrovnal účty. Po minuloročnom striebre sa dočkal zlatej medaily

Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí.
Na trati v americkom meste Oklahoma City triumfoval vo štvrtkovom finále s náskokom 0,69 sekundy pred Poliakom Michalom Pasiutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov.
Bronz získal Giovanni de Gennaro z Talianska (+1,62).
Medzi finálovú dvanástku sa neprebojoval ani jeden zo slovenskej trojice Dávid Skubík, Martin Halčin a Adam Gonšenica.
PORADIE
MENO
KRAJINA
ČAS
1.
Jakub Krejčí
Česká Republika
83,65 s (0)
2.
Michal Pasiut
Poľsko
+0,69 (0)
3.
Giovanni de Gennaro
Taliansko
+1,62 (0)