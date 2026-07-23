Český kajakár si na MS vyrovnal účty. Po minuloročnom striebre sa dočkal zlatej medaily

Na snímke český vodný slalomár Jakub Krejčí.
Na snímke český vodný slalomár Jakub Krejčí. (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|23. júl 2026 o 22:56
ShareTweet0

Žiadny slovenský kajakár sa neprebojoval do finálovej dvanástky.

Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí.

Na trati v americkom meste Oklahoma City triumfoval vo štvrtkovom finále s náskokom 0,69 sekundy pred Poliakom Michalom Pasiutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov.

Bronz získal Giovanni de Gennaro z Talianska (+1,62).

Medzi finálovú dvanástku sa neprebojoval ani jeden zo slovenskej trojice Dávid Skubík, Martin Halčin a Adam Gonšenica.

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City (K1 muži - finále)

PORADIE

MENO

KRAJINA

ČAS

1.

Jakub Krejčí

Česká Republika

83,65 s (0)

2.

Michal Pasiut

Poľsko

+0,69 (0)

3.

Giovanni de Gennaro

Taliansko

+1,62 (0)

Vodné športy

    Na snímke český vodný slalomár Jakub Krejčí.
    Na snímke český vodný slalomár Jakub Krejčí.
    Český kajakár si na MS vyrovnal účty. Po minuloročnom striebre sa dočkal zlatej medaily
    dnes 22:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Český kajakár si na MS vyrovnal účty. Po minuloročnom striebre sa dočkal zlatej medaily