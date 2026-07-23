Slovenský tréner priviedol Ferencváros k výhre nad Twente. Hradec vyhral v Nórsku

Slovenský tréner Balász Borbély z Ferencvárosu Budapešť.
Slovenský tréner Balász Borbély z Ferencvárosu Budapešť. (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|23. júl 2026 o 23:13
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Dvaja Slováci pomohli Hradcu Králové k výhre v Nórsku.

Futbalisti českého klubu FC Hradec Králové zvíťazili v úvodnom dueli 2. predkola Európskej ligy na pôde nórskeho Tromsö IL 1:0.

Proti aktuálne tretiemu mužstvu nórskej ligy odohral celý zápas slovenský obranca Jakub Uhrinčať a jeho krajan Samuel Dancák nastúpil v strede poľa na záverečnú polhodinu.

O cennom triumfe rozhodol Holanďan Mick van Buren individuálnou akciou z 85. minúty.

Slovenský tréner Balázs Borbély priviedol Ferencváros Budapešť k výhre 2:1 na pôde holandského FC Twente.

Oba góly maďarského zástupcu vsietil reprezentačný útočník Haiti Lenny Joseph. Portugalská Benfica Lisabon neuspela na ihrisku švajčiarskeho vicemajstra FC St. Gallen, ktorému podľahla 1:2.

Premožiteľ MŠK Žilina chorvátsky Hajduk Split zdolal na úvod dvojzápasu cyperský Pafos FC 2:0.

Päť gólov videli diváci pri víťazstvách gréckeho PAOKu Solún a izraelského Maccabi Tel Aviv.

PAOK zvíťazil v Lubline nad Dynamom Kyjev 3:2 a hráči Maccabi triumfovali v Moldavsku nad Šeriffom Tiraspoľ vysoko 5:0.

Európska liga - 2. predkolo, prvé zápasy

Hajduk Split – Pafos FC 2:0 (0:0)

Besiktas Istanbul - FC Midtjylland 1:0 (1:0)

FC St. Gallen - Benfica Lisabon 2:1 (1:1)

FC Twente - Ferencváros Budapešť 1:2 (1:1)

Tromsö IL – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)

/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral od 60. min (obaja Hradec Králové)/

Karabach FK - PFK CSKA Sofia 0:0

Dynamo Kyjev – PAOK Solún 2:3 (1:2)

Hammarby IF – Anderlecht Brusel 1:1 (0:1)

Šeriff Tiraspoľ – Maccabi Tel Aviv 0:5 (0:2)

Európska liga

    Slovenský tréner Balász Borbély z Ferencvárosu Budapešť.
    Slovenský tréner Balász Borbély z Ferencvárosu Budapešť.
    Slovenský tréner priviedol Ferencváros k výhre nad Twente. Hradec vyhral v Nórsku
    dnes 23:13
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