Slovenský tréner priviedol Ferencváros k výhre nad Twente. Hradec vyhral v Nórsku

Futbalisti českého klubu FC Hradec Králové zvíťazili v úvodnom dueli 2. predkola Európskej ligy na pôde nórskeho Tromsö IL 1:0.
Proti aktuálne tretiemu mužstvu nórskej ligy odohral celý zápas slovenský obranca Jakub Uhrinčať a jeho krajan Samuel Dancák nastúpil v strede poľa na záverečnú polhodinu.
O cennom triumfe rozhodol Holanďan Mick van Buren individuálnou akciou z 85. minúty.
Slovenský tréner Balázs Borbély priviedol Ferencváros Budapešť k výhre 2:1 na pôde holandského FC Twente.
Oba góly maďarského zástupcu vsietil reprezentačný útočník Haiti Lenny Joseph. Portugalská Benfica Lisabon neuspela na ihrisku švajčiarskeho vicemajstra FC St. Gallen, ktorému podľahla 1:2.
Premožiteľ MŠK Žilina chorvátsky Hajduk Split zdolal na úvod dvojzápasu cyperský Pafos FC 2:0.
Päť gólov videli diváci pri víťazstvách gréckeho PAOKu Solún a izraelského Maccabi Tel Aviv.
PAOK zvíťazil v Lubline nad Dynamom Kyjev 3:2 a hráči Maccabi triumfovali v Moldavsku nad Šeriffom Tiraspoľ vysoko 5:0.
Európska liga - 2. predkolo, prvé zápasy
Hajduk Split – Pafos FC 2:0 (0:0)
Besiktas Istanbul - FC Midtjylland 1:0 (1:0)
FC St. Gallen - Benfica Lisabon 2:1 (1:1)
FC Twente - Ferencváros Budapešť 1:2 (1:1)
Tromsö IL – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral od 60. min (obaja Hradec Králové)/