MS v hokeji žien
Finále:
USA - Kanada 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Góly: 17. a 38. Knightová, 32. a 42. Panneková, 43. Edenová, 57. Scamurraová - 12. a 44. Fillierová
Hokejistky Spojených štátov amerických zvíťazili vo finále majstrovstiev sveta v Dánsku nad Kanadou 6:2 a obhájili vlaňajší triumf z Českých Budějovíc.
Američanky získali svoj dvanásty titul a v historických tabuľkách zaostávajú už len o jedno zlato za svojimi pondelkovými súperkami.
V tomto roku triumfovali aj na olympijských hrách v Miláne. Dva góly v prospech Američaniek vo finále strelili Hilary Knightová a Kelly Panneková, v drese Kanady sa dvakrát presadila Sarah Fillierová.
Zápas rozhodovala aj česká čiarová rozhodkyňa Kristýna Hájková. Súboj dovtedy neporazených tímov turnaja sa začal lepšie pre Kanaďanky.
V polovici prvej tretiny síce nevyužili úvodnú presilovú hru, no minútu po návrate Harveyovej na ľad otvorila skóre Fillierová, ktorá bekhendovým zakončením v páde prekonala brankárku Frankelovú.
Fillierová si pripísala svoj piaty gól na turnaji. Američanky sa následne ubránili aj pri druhom oslabení a v 17. minúte vyrovnala Knightová, keď dorazila strelu Janeckeovej, ktorú brankárka Desbiensová dokázala iba vyraziť.
V druhej tretine si obhajkyne zlata vypracovali dvojgólový náskok. Najskôr sa po prečíslení dvoch proti jednej presadila Panneková, následne využila presilovú hru štyroch proti trom Knightová a pripísala si už svoj deviaty gól na svetovom šampionáte.
Šance Kanady na zdramatizovanie zápasu sa znížili hneď na začiatku tretej tretiny, keď sa pohotovou tečou presadila Panneková.
Už o 79 sekúnd neskôr navyše pridala ďalší gól Edenová. Kanaďanky síce dokázali rýchlo znížiť na 2:5, no viac už nestihli.
V 56. minúte sa rozhodli pre hru bez brankárky, namiesto zníženia skóre však Scamurraová strelou do prázdnej bránky spečatila boj o zlato.