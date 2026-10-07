Európa nikdy nemala v časovke lepšiu cyklistku. Švajčiarka získala rekordný titul

ME v cyklistike 2026
Výsledky - časovka žien elite (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Marlen Reusserová
31:30,84 min
2.
Demi Volleringová
+ 23,33 s
3.
Juliette Berthetová
+ 1:10,13 min
Švajčiarka Marlen Reusserová obhájila titul majsterky Európy v časovke. Na šampionáte v cestnej cyklistike v Slovinsku dosiahla rekordný piaty triumf.
V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trase časom 31:30,84 min., keď svetovú a aj európsku šampiónku v cestných pretekoch Holanďanku Demi Volleringovú zdolala o 23,33 s.
Bronz získala s veľkým mankom na dve dominantné pretekárky Francúzka Juliette Berthetová. Na štarte nebola žiadna Slovenka.
Suverénna Reusserová triumfovala v časovke na ME nepretržite pri každom štarte od roku 2021. Pred dvomi rokmi preteky vynechala a zlato získala Belgičanka Lotte Kopecká.
Švajčiarka má na konte aj dve prvenstvá z MS (2025, 2026). Volleringová vylepšila ôsme miesto z časovky na tohtoročnom svetovom šampionáte v Montreale.
V kategórii elite sa nepredstavila žiadna slovenská reprezentantka.