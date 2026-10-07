    Európa nikdy nemala v časovke lepšiu cyklistku. Švajčiarka získala rekordný titul

    Marlen Reusserová
    Marlen Reusserová (Autor: REUTERS)
    ČTK, TASR|7. okt 2026 o 15:52
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    Triumfovala s viac ako 20-sekundovým náskokom.

    ME v cyklistike 2026

    Výsledky - časovka žien elite (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    CHE

    Marlen Reusserová

    31:30,84 min

    2.

    NLD

    Demi Volleringová

    + 23,33 s

    3.

    FRA

    Juliette Berthetová

    + 1:10,13 min

    Švajčiarka Marlen Reusserová obhájila titul majsterky Európy v časovke. Na šampionáte v cestnej cyklistike v Slovinsku dosiahla rekordný piaty triumf.

    V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trase časom 31:30,84 min., keď svetovú a aj európsku šampiónku v cestných pretekoch Holanďanku Demi Volleringovú zdolala o 23,33 s.

    Bronz získala s veľkým mankom na dve dominantné pretekárky Francúzka Juliette Berthetová. Na štarte nebola žiadna Slovenka.

    Suverénna Reusserová triumfovala v časovke na ME nepretržite pri každom štarte od roku 2021. Pred dvomi rokmi preteky vynechala a zlato získala Belgičanka Lotte Kopecká.

    Švajčiarka má na konte aj dve prvenstvá z MS (2025, 2026). Volleringová vylepšila ôsme miesto z časovky na tohtoročnom svetovom šampionáte v Montreale.

    V kategórii elite sa nepredstavila žiadna slovenská reprezentantka.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Marlen Reusserová
    Marlen Reusserová
    Európa nikdy nemala v časovke lepšiu cyklistku. Švajčiarka získala rekordný titul
    dnes 15:52
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