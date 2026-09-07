Historický zápis na MS v Berlíne: Allemandová zosadila legendu, Belgičanky idú do štvrťfinále

Basketbalistky Francúzska sa stali bez straty bodu víťazkami B-skupiny na MS v Berlíne. Suverénne pôsobenie v základnej fáze uzavreli víťazstvom nad Nigériou 111:56 a potvrdili tak priamy postup do štvrťfinále.
Pre africký tím sa šampionát skončil. Na druhej priečke tabuľky sa umiestnili Maďarky, ktoré zdolali Kórejskú republiku 82:73. Oba tímy budú hrať play off o postup do štvrťfinále.
Víťazkami základnej C-skupiny sa stali Belgičanky. V priamom súboji o prvenstvo a priamy postup do štvrťfinále zdolali súperky z Austrálie 80:68. Belgičanka Julie Allemandová sa stala rekordérkou MS v počte asistencií.
Prekonala doterajšie maximum Španielky Laie Palauovej so 108 asistenciami, toto číslo dosiahla v polovici zápasu proti Austrálii. Celkovo ich má na konte 111.
„Som rada, že tento zápas je pre mňa výnimočný, najmä keď sa pozriete na mená vedľa mňa. Veľmi ma teší, že sme zvíťazili a získali priamy postup,“ uviedla Allemandová.
„Je to obrovský úspech. Po dnešku má najviac asistencií v histórii MS. Na tomto zozname je viacero veľkých hráčok, takže je skvelé, že sa dostala na prvé miesto,“ poznamenal tréner Belgicka Mike Thibault.
Austrálčanky obsadili 2. priečku a budú hrať duel vyraďovacej fázy o postup do štvrťfinále, rovnako ako hráčky Portorika.
Tie v stretnutí o 3. miesto zdolali Turkyne 75:71. Zástupkyne Európy tak na šampionáte obsadili 4. pozíciu a s podujatím sa rozlúčili.
MS v basketbale žien 2026:
C-skupina:
Belgicko - Austrália 80:68 (40:33)
Najviac bodov: Meessemanová 20 (11 doskokov), Allemandová a Linskensová po 14 - Magbegorová 15, Borlaseová a Melbourneová po 10
Portoriko - Turecko 75:71 (37:40)
Najviac bodov: Guirantesová 19, San Antoniová 18, McGeeová-Staffordová 16 (14 doskokov) - Uzunová 18, Bayramová 13 (12 doskokov), Cakirová 10
Skupina C
B-skupina:
Maďarsko - Kórejská republika 82:73 (40:36)
Najviac bodov: Juhászová 22 (11 doskokov), Takácsová-Kissová 14, Turnerová 12 - Či-hjon 21, I-sem 13, So-hui 12
Nigéria - Francúzsko 56:111 (26:65)
Najviac bodov: Efosová-Agueborová 15, Balogunová 11, Kaluová a Macaulayová po 6 - Williamsová 25, Salaunová 19, Johannesová 17