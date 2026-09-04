Takmer 200 bodov v zápase. Japonky zvládli duel s Mali na MS, Austrália začala presvedčivo

Basketbalistky Austrálie zvíťazili nad Portorikom 70:54 v základnej C-skupine v úvode 20. MS v Nemecku.
Pozíciu favoritiek potvrdili aj Japonky, ktoré v prvý deň turnaja zdolali v zápase A-skupiny Mali 102:97.
MS v basketbale žien 2026:
A-skupina:
Japonsko – Mali 102:97 (48:52)
Najviac bodov: Hajašiová 27, K. Tanaková 18, Takadová 14 - Ndiayeová a Sangareová 22, Koneová 21 (11 doskokov)
Skupina A
C-skupina:
Austrália – Portoriko 70:54 (31:24)
Najviac bodov: Talbotová 19, Melbourneová a Smithová po 10 - Guirantesová 14 (10 doskokov), McGee-Staffordová 11 (12 doskokov), San Antoniová 11