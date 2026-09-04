Takmer 200 bodov v zápase. Japonky zvládli duel s Mali na MS, Austrália začala presvedčivo

Na snímke basketbalistky Austrálie sa tešia počas zápasu základnej C-skupiny Austrália – Portoriko na majstrovstvách sveta v basketbale žien.
Na snímke basketbalistky Austrálie sa tešia počas zápasu základnej C-skupiny Austrália – Portoriko na majstrovstvách sveta v basketbale žien. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. sep 2026 o 15:56
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Prvý deň turnaja zatiaľ vychádza favoritom.

Basketbalistky Austrálie zvíťazili nad Portorikom 70:54 v základnej C-skupine v úvode 20. MS v Nemecku.

Pozíciu favoritiek potvrdili aj Japonky, ktoré v prvý deň turnaja zdolali v zápase A-skupiny Mali 102:97.

MS v basketbale žien 2026:

A-skupina:

Japonsko – Mali 102:97 (48:52)

Najviac bodov: Hajašiová 27, K. Tanaková 18, Takadová 14 - Ndiayeová a Sangareová 22, Koneová 21 (11 doskokov)

Skupina A

C-skupina:

Austrália – Portoriko 70:54 (31:24)

Najviac bodov: Talbotová 19, Melbourneová a Smithová po 10 - Guirantesová 14 (10 doskokov), McGee-Staffordová 11 (12 doskokov), San Antoniová 11

Skupina C

Basketbal

Basketbal

    Na snímke basketbalistky Austrálie sa tešia počas zápasu základnej C-skupiny Austrália – Portoriko na majstrovstvách sveta v basketbale žien.
    Na snímke basketbalistky Austrálie sa tešia počas zápasu základnej C-skupiny Austrália – Portoriko na majstrovstvách sveta v basketbale žien.
    Takmer 200 bodov v zápase. Japonky zvládli duel s Mali na MS, Austrália začala presvedčivo
    dnes 15:56
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